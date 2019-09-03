晚上想打掃不用怕擾鄰　伊萊克斯50分貝「靜音吸塵器」在台上市

▲伊萊克斯在台推靜音吸塵器PURE Q9。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

整潔控有福啦！有時晚上想打掃感覺聲響太大，忍痛關機等明朝的狀況有解，瑞典家電品牌伊萊克斯，今（9／3）在台發表旗下最新「靜音吸塵器」PURE Q9，強調在特殊模式下，使用聲量可減低至50分貝以下，50分貝是什麼概念？約是在較安靜的公共場所、或是大辦公室打字、影印機運作等的感覺，平時打掃時聽個音樂也不用戴耳機囉。

近2年直立式吸塵器市場愈來愈熱鬧，除了仍穩坐龍頭的英國Dyson，Panasonic等日系品牌也在台開賣旗下手持式吸塵器商品，LG推出輕濕拖功能也受到關注，伊萊克斯去年推出可滑移成手持式與直立式的兩用吸塵器PURE F9之後，今年則以降噪為主打推出新款PURE Q9。

根據環境保護局公布的資料數據顯示，安靜辦公室中敲打鍵盤聲響約50分貝、深夜郊區環境聲約40分貝，新推出的PURE Q9強效靜頻吸塵器，在最低轉速模式下，機身發出噪音可低於50分貝，其原因在於「管狀手持主機」，能在使用時減少馬達的高速運轉聲，減少使用者對聲音的不適感。

其他規格包括HEPA級過濾系統、可180度活動的靈活吸頭，以及毛髮截斷功能，能避免毛髮纏繞，可提供3段式的吸力調整，在最低吸力情況使用下，續航時間可達到60分鐘。

伊萊克斯表示，PURE Q9台灣售價19,900元起，共有恬靜白、沉靜藍、靜謐棕3色可選擇，12／23前購買，並於指定日期內完成線上商品登錄，可享首次免費更換電池服務。

▲管狀機身設計，號稱在使用時能低於50分貝。