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影／對流雲系旺盛　大雷雨襲嘉義台南！中南部7縣市「大雨特報」來了

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記者胡順惠／台北報導

中央氣象局14時45分針對中南部7個縣市發布大雨特報，氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（3日）天雲林以南至屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局在15時02分也針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分。

大雨特報範圍：
南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

大雷雨即時訊息示警區域：
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
台南市：新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區

請繼續往下閱讀...

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲▼嘉義市、嘉義縣、台南市的大雷雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今天受到13號颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島偶爾會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖然以多雲到晴為主，不過隨著水氣增多，午後中南部地區及北部山區出現局部短暫雷陣雨的機率偏高，雨區範圍廣且降雨有機會延續到晚上之後，並有短時強降雨及局部大雨發生機率；溫度方面，各地高溫約32至35度。

氣象局表示，颱風玲玲上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南方400公里的海面上，未來將以偏北的方向從台灣東方外海北上。根據最新資料研判，由於太平洋高壓勢力逐漸東退，颱風北上之路徑較原預測路徑略為偏東，因此發布海上颱風警報之機率降低。不過，氣象局提醒，玲玲未來仍有逐漸增強、暴風半徑略增大之趨勢，加上預報路徑仍有些不確定性，若颱風路徑比預期偏西，或暴風半徑擴大接觸台灣東半部100公里近海範圍時，仍不排除有發布海上颱風警報之可能。

至於原位於東京灣附近的熱帶性低氣壓，已在今天凌晨2時增強為第14號輕度颱風劍魚，上午8時距離鵝鑾鼻西南西方仍有1540公里遠，短期內會在南海緩慢移動，暫時對台灣天氣沒有影響。

▲▼玲玲颱風。（圖／氣象局）

▲玲玲颱風及劍魚颱風路徑預測。（圖／氣象局）

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對流雲系旺盛　中南部7縣市大雨特報！防雷擊強陣風
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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