菜價飆漲！團膳業者大喊吃不消　營養午餐想換冷凍蔬菜

▲台北果菜市場近來蔬菜到貨量減少。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

中南部因8月一連好幾天豪雨造成不少蔬菜產地受損，根據台北果菜批發市場 昨（2日）資料顯示，蔬菜到貨量減少，菜價漲幅到近1個月新高，平均每公斤44元，連市場價格也跟著漲，讓團膳業者大喊吃不消，想要將學校營養午餐改用冷凍蔬菜。

台北果菜市場今天休市，昨天蔬菜到貨量約1210公噸，較前一日1160公噸，略增50公噸，部分蔬菜價格持續飆漲。以大白菜昨天每公斤44.1元，較前一日42.9元，漲2.7%；小白菜昨53.0元，前一日49.5元，漲7%；青蔥昨222.7元，前一日174.1元，漲幅達27.9%。

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北農公司說明，因今天休市，承銷需求持穩，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲跌互見。農糧署指出，主要是遇到開學，加上部分蔬菜產區都正在復耕，市場需求增加，才會導致菜價達高峰。

台北市餐盒公會理事長陳明信說，葉菜類漲幅高，品質不好，在這種情況下才會想改為冷凍蔬菜，如青菜、花椰菜和四季豆等，維持學校午餐供應品質。陳明信表示，品質、價格不好損耗就高，報價倍數約1.5倍至2倍，以目前產銷履歷蔬菜每公斤報價落在80元，冷凍蔬菜每公斤則是50元。

陳明信強調，以合約中的甲乙雙方定義來看只有學校跟業者，是否同意改為冷凍蔬菜，學校可自行決定，也有跟業者宣導請他們跟各自服務的學校溝通，不少學校都支持。台北市教育局強調，天災關係導致某些蔬菜產量下降，若有菜量不足等狀況，業者是可以跟學校討論換菜單，沒有外傳的不行，且截至目前也沒收到學校反映不要換的情形。