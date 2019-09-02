「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府再傳人事異動！副發言人「小牛」柯昱安在8月中請辭轉任幕僚後，該職位懸缺近半月，預計將由柯文哲隨行秘書戴于文接任。柯文哲2日上午受訪時，意有所指的說，「學姐恐怕另有任用，所以還是要準備好副發言人」。

戴于文在學生時代曾參與民進黨大老謝長廷籌辦的「新文化工作隊」，因與北市府前發言人、現任總統府發言人林鶴明認識，在他的介紹下於2015年底進入北市府媒體事務組，擔任柯文哲行程隨行人員。

柯文哲平時跑行程聯訪甚至外縣市行程，身邊經常能見到戴于文的身影，戴于文也會在柯受訪接近「失控」時適時提醒，因此被府內戲稱「戳戳哥」；而他斯文的外表曾引起PTT鄉民討論，網友還說「戴上墨鏡時更帥」，被封為「墨鏡哥」。

柯文哲解釋，因為柯昱安專心去處理社群媒體，因為現在有twitter、facebook、line太多了，他說他已經沒辦法，所以他就專心去做自媒體，剩下一個學姐，「學姐恐怕另有任用，所以還是要準備好副發言人」。至於學姐「另有任用」是否意味參選士林北投立委，柯文哲避而不答。

被問及柯昱安與戴于文上下屬關係互換，是否造成他們之間的尷尬？柯文哲說，「這哪有什麼好尷尬的？」

▲柯文哲幕僚戴于文。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃瀞瑩。（資料照／記者黃軍瑋攝）