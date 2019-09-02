航務董事被指「開車逆行撞倒」示威者　國泰航空：輕微交通意外

▲國泰航空航務董事被指「開車逆行撞倒」示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）1日下午被指在香港機場附近的順東路開車逆行，並撞倒一名「示威者」，隨同「示威者」一起活動的一名記者上前拍攝也被他打開車門撞倒。甘沛思隨後通過國泰發言人回復，無意冒犯任何人，向受影響者衷心致歉。

另據《環球時報》消息，國泰航空證實航務董事甘沛思今天涉及一宗輕微交通意外，當中無人受傷。

國泰官網顯示，甘沛思於2018年5月17日出任國泰航務董事，負責集團所有航務運作事宜，於2018年年中生效。他於1993年加入國泰，任職波音747機隊副機長，其後出任空中巴士機隊副培訓機長，並於2002年晉升為機長，自2004年加入航務管理團隊，主理培訓管理事務，並於2008年獲委任為空中巴士首席機長，負責管理空中巴士機隊的航務標準、飛行技術及運作事宜。

國泰航空因早前辭退「反送中」員工，被捲入示威風波，引發民眾的飛行安全疑慮。因被曝有員工參與示威活動，並洩露旅客資訊，國泰航空8月9日遭中國民航局警告。

國泰航空27日公佈，兩架停泊在多倫多機場的客機，於起飛前例行檢查中發現，存放在兩架機上的13個手提氧氣樽被排氣或部分排氣。3天之後，又有一架香港國泰航空客機的氧氣瓶遭排氣放空。

對此，港龍航空發言人表示，已向香港民航局及警方報案，並著手進行內部調查；該氧氣瓶也已經由工程師重新罐氣，確保飛行中可以使用。另外，由於飛機停在停機坪，因此嫌犯很可能是熟悉飛機構造，且在機場內部有通行許可的人員。