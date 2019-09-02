聚集英駐港領事館前「爭取居英權」！700名港人發起「BNO平權集會」

▲香港市民聚集於英國駐港總領事館前請願。（圖／翻攝自明報）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修改《逃犯條例》爭議持續發燒，網民1日發起「BNO平權集會」，聚集於英國駐港總領事館前，要求英國給予持有「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人完整的公民權利，其中還包括居英權。據悉，大會昨日表示，約有700人出席該活動。

綜合港媒及美國之音報導，700名香港市民昨日下午再金鐘英國駐港總領事館外，一邊高唱著英國國歌，一邊揮動著港英旗和英國國旗，為英國王室祈禱。此外，部分人更手持BNO並高喊「we are British」、「equal right of BNO now」、「don't leave us behind」等口號。

據悉，英國在1997年將香港歸還給中國，在這之前，為了因應香港主權移交的問題，英國於1987年開始向香港居民發放英國國民（海外）身份護照，截止時間為1997年9月30日，持有該護照的人無需簽證就可以進入英國，不過不具有英國居留權和工作權。根據英國內政部統計，目前約有17萬香港居民持有有效的BNO護照。

由於近3個月以來，香港的《逃犯條例》爭議越演越烈，期間甚至更爆發多次警民衝突，讓一些港人對未來的安危感到不安，開始考慮移民海外。報導指出，一名出席集會的梁先生手持過期BNO表示，近期事件顯示，《中英聯合聲明》名存實亡，英國政府應採取行動，例如賦予港人居英權。

另外，700多名港人1日到英國駐港總領事館請願，他們認為，英國應給予港人英國公民身份和居英權，而不是目前被視為「二等公民」的英國國民（海外）護照。

據悉，港人的請願贏得了英國議會下院外交事務委員會主席、保守派議員圖根達特的認同。英國政府發言人指出，對香港和BNO持有人來說，最好的解決辦法是「充分尊重中英聯合聲明所保障的權利和自由」。另外，大會發言人羅小姐表示，有信心英國會伸出援手。