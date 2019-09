聚集英駐港領事館前「爭取居英權」！700名港人發起「BNO平權集會」

▲香港市民聚集於英國駐港總領事館前請願。(圖/翻攝自明報)

記者洪珮瑄/綜合報導

香港反對修改《逃犯條例》爭議持續發燒,網民1日發起「BNO平權集會」,聚集於英國駐港總領事館前,要求英國給予持有「英國國民(海外)護照」(BNO)的港人完整的公民權利,其中還包括居英權。據悉,大會昨日表示,約有700人出席該活動。

綜合港媒及美國之音報導,700名香港市民昨日下午再金鐘英國駐港總領事館外,一邊高唱著英國國歌,一邊揮動著港英旗和英國國旗,為英國王室祈禱。此外,部分人更手持BNO並高喊「we are British」、「equal right of BNO now」、「don't leave us behind」等口號。

據悉,英國在1997年將香港歸還給中國,在這之前,為了因應香港主權移交的問題,英國於1987年開始向香港居民發放英國國民(海外)身份護照,截止時間為1997年9月30日,持有該護照的人無需簽證就可以進入英國,不過不具有英國居留權和工作權。根據英國內政部統計,目前約有17萬香港居民持有有效的BNO護照。

由於近3個月以來,香港的《逃犯條例》爭議越演越烈,期間甚至更爆發多次警民衝突,讓一些港人對未來的安危感到不安,開始考慮移民海外。報導指出,一名出席集會的梁先生手持過期BNO表示,近期事件顯示,《中英聯合聲明》名存實亡,英國政府應採取行動,例如賦予港人居英權。

另外,700多名港人1日到英國駐港總領事館請願,他們認為,英國應給予港人英國公民身份和居英權,而不是目前被視為「二等公民」的英國國民(海外)護照。

據悉,港人的請願贏得了英國議會下院外交事務委員會主席、保守派議員圖根達特的認同。英國政府發言人指出,對香港和BNO持有人來說,最好的解決辦法是「充分尊重中英聯合聲明所保障的權利和自由」。另外,大會發言人羅小姐表示,有信心英國會伸出援手。