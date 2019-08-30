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高風險族群買保險訣竅！　低保費高保障善用網投傷害險補缺口

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲高風險族群投保有訣竅，低保費、高保障善用網投傷害險補足缺口。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

軍警消、救難人員、空服員、機師等高風險工作者常因職業風險等級高，常出現保費較高或被拒保的狀況，不過壽險業者推出「通勤e族」，具備高職業風險也可保、保費低、特定事故6倍理賠金等3大特色，可趁機補足職業風險空缺。

根據富邦人壽網路投保數據顯示，高風險職業工作者在網路投保傷害險的投保比例僅1成，顯示高風險職業工作者在意外傷害的保障仍有強化空間。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，意外來得無聲無息難以預測，為補足大眾的意外缺口，公司在保險商品的研發與推動，持續提供更全面性且多元化的保障，以有感的投保體驗為客戶撐起保護盾。

高風險職業工作者在保險產品的規劃上，往往因職業風險等級高，而有保費較高或被拒保的狀況，在產品選擇上較難找到符合自身需求的傷害險產品。

市面上部分傷害險產品保障範圍僅涵蓋1至4類職業等級，保障涵蓋範圍相對侷限，為填補高職業風險工作者保障缺口，富邦人壽網路投保「通勤e族」可投保職業等級涵蓋1至6類，如軍警消、救難人員、空服員、機師等高風險職業都可投保，提供完整的保障。

針對高風險職業工作者，富邦人壽更推出「富邦人壽通勤e族網路投保傷害險」（簡稱通勤e族），具備低保費特色，小額支出便能提供全年防護，且不因投保年齡增長而提升保費。

以40歲擔任警察（風險等級第3類）工作為例，「通勤e族」單次投保最高保額50萬元，年繳保費只要1,025元，換算下來平均每日支出金額不到3元，花小錢就能建構安全防護網；若投保期間轉換工作跑道，職業風險等級降低，還可依實際職業風險等級調降費率，讓每一分小錢發揮最高效益。

此外，被保人因騎乘機車、自行車、搭乘陸上大眾運輸交通工具發生事故，「通勤e族」更提供特定事故6倍身故保險金，以上述警察投保金額50萬元為例，若因通勤發生特定交通意外事故導致死亡，則可獲得總計300萬元的保險金理賠。

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