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國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

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▲國泰人壽董事長黃調貴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲國泰人壽董事長黃調貴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

國泰人壽董事長黃調貴這輩子只待過一家公司，從基層員工做起，歷任精算、業務、投資部門，這一做就是46年。背後的犧牲是他很少時間陪伴家人，在獲頒「台灣保險卓越獎」終身成就獎時，他感謝家人的包容，也忍不住哽咽。

「保險業是值得待的，否則我不會一待就是46年！」黃調貴獲獎時，不忘鼓勵現場從事保險業務的年輕人。回憶起自己46年的工作歷程，從月薪3000多元的辦事員做起，天天敲算盤、按計算機，到後來什麼大小事務都要接觸，他謙虛說「自己的能力不是很好」，靠的都是身邊的貴人，也是公司給予學習空間和發展機會。

黃調貴待人真誠，但管理風格卻是出了名的嚴格，工作上講求時效與品質，盡心盡力，也鞭策自己「勇於改變」，以身作則，讓同仁都能在國泰的大樹下成就自我。

他在擔任國泰人壽統計科科長期間，親自帶的子弟兵後來陸續任職副總經理等級以上，像是國泰人壽副董事長熊明河、國泰產險總經理吳明洋，以及國泰人壽二位資深副總經理蔡漢章與李永振。

之後，黃調貴轉任業務部門，訓練出前國泰人壽總經理張發得；接著再帶領投資部門，也有國泰人壽現任總經理劉上旗與國泰金控總經理李長庚。其他業界知名的總經理級與財經投資高手都曾在黃調貴的部門共事。

面對子弟兵的成就，黃調貴沒有擺出「收割」姿態，反而內心滿懷感謝，「他們每個人的能力都比我好、學歷比我高，這些人都是我的貴人。」當他獲獎時，也說要獻給國泰金控董事長蔡宏圖與國泰人壽所有成員，因為所做事蹟都來自國泰人壽給予的資源，對他而言，從事保險行業是做功德，也貢獻社會。

如今，他要繼續把自己貢獻給業界，爭取連任壽險公會理事長，業界是否願意再次支持這位保險業老兵，明天就會有答案。

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