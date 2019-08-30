　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲根據統計，壽險業累計前7月避險成本高達1,357億元，不過稅前盈餘也大賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣續貶影響，7月份匯損再度增加203億元，累計到今年7月底，壽險業淨匯損為1,357億元，不過稅前盈餘也大賺1,374億元，打破歷史同期新高紀錄。

根據保險局統計，截至今年7月底，壽險業匯兌利益有1,231億元，但避險損失有2,311億元，扣除外匯變動準備金277億元，因此7月壽險業累計淨匯損為1,357億元，較去年同期增加10%。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年上半年淨值達1兆9,070億元，較去年同期成長21.9%，其中壽險業淨值來到1兆7,782億元，年增達23.1%，而產險淨值則攀上1,288億元，年成長8.1%。

整體來看，2019前7月壽險業累計稅前獲利1,374億元，較去年同期增加297億元，成長27.6%，至少創下近5年來同期新高；產險業累計稅前獲利103億元，較去年同期減少10億元，年減8.8%，累計今年前7個月保險業稅前獲利達1,477億元，年增24.1%。

保險局官員指出，到今年7月底為止，新台幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為1.18%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達837億元，與上月份相當，而壽險業今年7月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,374億元的獲利。

ET快訊
半夜呻吟聲超大！妹子驚「內褲噁男站門外看片」還留藏頭情詩
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑容滿面、許舒博自稱沒壓力

不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過64台長照專車」

每天限量23碗！三重神秘拉麵飄蒜香　還有1公分叉燒、和牛貢丸

超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

Skype為果粉打造訊息、影音新功能　還可分割聊天介面

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

保險熱門新聞

壽險公會今改選　黃調貴、許舒博..

國壽董座黃調貴投身保險業46年..

不畏匯損！壽險業前7月大賺13..

直擊壽險公會改選會場　黃調貴笑..

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

保險卓越獎／新光人壽勇奪6項大..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

「實支實付」4大重點投保前秒懂

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險卓越獎／新安東京海上產險獲..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

兆豐保險奪2獎！App整合4大..

更多熱門

相關新聞

新台幣開盤升值0.2分　以31.44元兌1美元開出

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（30）天開盤升值0.2分、以31.44元開出。

發卡王換人當！玉山銀靠一張新卡奪冠

揪金控藏鏡人！明年Q2全都露

華映將吹熄燈　債權銀行損失估7億

洗錢防制缺失　2家銀行挨罰600萬

關鍵字：

金管會壽險產險匯損保險新台幣貶值匯率獲利

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面