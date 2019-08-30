不畏匯損襲擊！　壽險業前7月大賺1,374億創歷史同期新高

▲根據統計，壽險業累計前7月避險成本高達1,357億元，不過稅前盈餘也大賺1,374億元，創下歷史同期新高紀錄。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣續貶影響，7月份匯損再度增加203億元，累計到今年7月底，壽險業淨匯損為1,357億元，不過稅前盈餘也大賺1,374億元，打破歷史同期新高紀錄。

根據保險局統計，截至今年7月底，壽險業匯兌利益有1,231億元，但避險損失有2,311億元，扣除外匯變動準備金277億元，因此7月壽險業累計淨匯損為1,357億元，較去年同期增加10%。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年上半年淨值達1兆9,070億元，較去年同期成長21.9%，其中壽險業淨值來到1兆7,782億元，年增達23.1%，而產險淨值則攀上1,288億元，年成長8.1%。

整體來看，2019前7月壽險業累計稅前獲利1,374億元，較去年同期增加297億元，成長27.6%，至少創下近5年來同期新高；產險業累計稅前獲利103億元，較去年同期減少10億元，年減8.8%，累計今年前7個月保險業稅前獲利達1,477億元，年增24.1%。

保險局官員指出，到今年7月底為止，新台幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為1.18%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達837億元，與上月份相當，而壽險業今年7月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,374億元的獲利。