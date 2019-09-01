女屏鵝公路枋山岸際疑輕生失蹤　海陸空聯合搜救17小時仍未發現

▲一女子在屏鵝公路枋山岸邊疑輕生，海巡人員會同各救援單位進行海陸空搜救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名女子今天凌晨在於屏東縣枋山鄉屏鵝公路台1線道岸際，疑似輕生念頭，海巡人員獲報會同消防人員、救難單位及空勤總隊直升機採取路陸海空方式搜救，惟至傍晚仍未發現，將把握黃金救援時間全力搜救。

▲▼海巡人員執行搜救勤務。

1日凌晨1時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲南部分署第六岸巡隊轉加祿堂分駐所員警通報於屏東縣枋山鄉屏鵝公路台1線道岸際，發現1員女性民眾疑有輕生念頭，目前人員失蹤，協請海巡署派員前往。

第八巡防區指揮部獲報後，隨即指揮派遣艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第六岸巡隊、第六三岸巡中隊及枋山安檢所人員前往現場，並通報屏東縣枋山消防分隊、枋山分駐所及威鯨救難協會展開聯合搜救，另申請空勤總隊空偵機投入搜尋任務。

到下午為止，共出動空偵機2架次、海巡艇2艘、30P救生艇2艘、水上摩托車2部及岸際搜救人力11車37員，分赴事發地點及海域實施聯合搜尋，迄今尚未尋獲，將持續把握黃金救援時間全力搜索。

海巡署第八巡防區指揮部表示，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之協助，才能避免不幸的意外發生；籲請民眾於港區或岸邊發生緊急危難事故，可隨時撥打海巡「118」服務專線，海巡署將立即派員協助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995