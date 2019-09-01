2怪男拎15公尺長鞭炮清晨引燃　連鎖藥局「店都還沒開」滿地紅炮屑

▲2男子從車內拎出15公尺長串鞭炮。（圖／翻攝自臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

一大清早，店家都還未開門，桃園楊梅區一家連鎖藥局，31日清晨，竟有2名男子到門口，拿出一長串鞭炮，點燃放了一陣後就跑，長串鞭炮發出刺耳的噼里啪啦聲響，吵醒附近住戶，也讓店家搞不懂，為何被人來店門口放鞭炮？不過，無故去他人店家前施放鞭炮，依法可以依廢棄物清理法罰鍰六千元，亦能依社維法法辦。

這家位於楊梅中山路上，無端被人一大清早在店門口放鞭炮的連鎖藥局，店家1日表示，31日是週六，他們好不容易放假能夠睡晚一點，誰知睡夢中，和左鄰右舍，都被突如其來的噼里啪啦鞭炮聲給嚇醒，讓他們覺得相當莫名！

▲2男子擺好長串鞭炮。（圖／翻攝自臉書）

店家也目測，這一大長串的鞭炮約有15公尺左右，從點然後，鞭炮聲持續了至少兩分鐘以上，放過的鞭炮屑更是花了許久時間，才清掃乾淨。雖然店家沒有報警，但警方看到畫面也說，胡亂施放鞭炮，騷擾住戶，是可以依照社維法，處3日以下拘留，或是12000的罰款。

▲15公尺長串鞭炮，噼里啪啦燃放許久。（圖／翻攝自臉書）

從畫面監視器看到2名男子停好車後，從黑色車的後車廂拿出了一綑東西，之後還分工合作，一個人擺放，另一人邊拖邊拉，拉出了好長一條紅色的東西，竟然是條超級長的鞭炮，擺完點燃等燃放一陣後，兩人就馬上上車，立刻離開，留下滿地的鞭炮碎屑。