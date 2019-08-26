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吊掛數噸大型混凝土模組下方木塊突破裂　工人遭重壓慘死

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▲桃園勞檢處表示，工安第一，勞動安心。（圖／市府提供）

▲桃園勞檢處表示，工安第一，勞動安心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市勞動檢查處針對楊梅區一處工程公司，因外包商在執行吊掛作業時，墊在大型混凝土模組下方的木塊，疑因使用舊件，被大雨浸溼後應力不足，當混凝土模組吊掛安置時，木塊當場破裂，重達數噸的大型混凝土模組，就壓在一旁的黃姓工作人員身上，導致黃男當場慘死的工安意外，已展開調查，將等調查結果出爐後依規定開罰。

警方表示，該起工安意外發生於8月19日下午，民眾報案指稱，楊梅區甡甡路一處工地發生工安意外，造成一名工作人員死亡。警方到場後發現黃姓工作人員被壓在大型混凝土模組下，巨大的混凝塊壓在黃姓工作人員的腹部，救護人員趕抵時，黃男已無生命跡象。

該起工安意外，經初部了解，係外包商在執行吊掛作業時，墊在大型混凝土模組下方的木塊，疑因使用舊件，被大雨浸溼後應力不足，當混凝土模組吊掛安置時，木塊當場破裂，重達數噸的大型混凝土模組，就壓在一旁的黃姓工作人員身上，導致黃男當場慘死。

警方除報請檢察官相驗，並通報桃園市勞動檢查處前來調查，深入了解當時在吊掛作業時，有安全措施不足的問題，才會造成意外發生時壓到一旁工作人員；桃園市勞檢處表示，將等調查結果出爐後依規定開罰。

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關鍵字：楊梅,工安意外,勞檢處,開罰

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