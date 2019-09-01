影／空服員工會爆「秋後算帳」長榮空姐！　提告、中途拿三寶最重被除名

記者賴文萱／台北報導

秋後算帳？長榮空服員罷工落幕近2個月，桃園市空服員職業工會日前發出公告決議，在罷工期間未能參與或配合罷工的會員，將依情節情重予以處分。其中，若在罷工期間未交三寶或中途領回三寶將祭停權6個月到2年的處分；對工會或工會成員採取法律行為者，經查證屬實，將直接除名。

▲長榮空服員罷工20天，空服員工會近期祭出會籍資格認定公告，未配合罷工或提告工會最重直接除名。（資料照／記者林敬旻攝）

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空服員工會6月底帶領長榮空服員發動長達20天的罷工行動，但過程卻備受爭議，不少空服員途中後悔加入卻領不回三寶，氣的提告工會。根據8月27日工會發布的會員資格認定機制公告指出，工會會員應服從6月7日罷工投票決議，若未能參與或配合罷工行動者，得按情節輕重分別予以停權、除名等處分。

▲桃園市空服員職業工會長榮分會會籍資格認定標準公告。（圖／讀者提供）

會籍處分認定標準如下：

1.對工會及工會成員採取法律行為，或破壞團結情節嚴重，經查證屬實者：除名。

2.罷工期間未交三證，無告知緣由（依實際情形由會員代表大會審核）：停權兩年或除名；調查期間參與工會活動或書面陳述理由（依實際情形由會員代表大會審核）：停權一至一年半。

3.罷工期間有交三寶，中途領回且支援公司勤務：停權一年；中途領回未支援公司勤務：停權6個月；無領回但無參與罷工期間輪班：停權4個月。

4.經工會審核有正當理由未配合罷工期間工會指示，或罷工前已向工會請假者（例如：留停、孕轉地勤等）：維持會員資格。

▲長榮空服員若未配合工會行動，最重面臨會籍除名處分。（資料照／記者林敬旻攝）

工會表示，調查期間為公告發布後，至109年2月29日，工會將依上述標準，通知當事人預計處分，有所疑義者，收到通知後2個月內可提交陳述意見，後續會交由會員代表大會審核並決議。

該公告引發網友熱議，不少網友說「真是內鬥內行的工會」、「姊妹們快點逃吧！」、「這不是秋後算帳，什麼才是秋後算帳？」、「公司不得秋後算帳，工會可以，這樣有比公司好？」、「工會可以事後制定停權除名辦法？這難道不是秋後算帳？」。

對此，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，當時在罷工手冊有說，若會員未配合罷工行動，最重會面臨除名處分，但詳細的標準，就是等事情發生後再作決議。長榮分會當初有2300多個會員，只要沒按照工會指示的人都會被調查，並給予申訴機會，另外，30人因扣留三寶控告工會，最重就是除名。

至於被停權會員會被影響哪些福利？周聖凱說，例如會員若跟公司發生勞資爭議，被停權期間他們所提出的內容，工會就不會受理，也不會協助參與人評會。