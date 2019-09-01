太子站「屍殺列車」釀6人重傷　7救護車等30分警員才放行

記者馬叔安／綜合報導

香港831遊行到晚間，有示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，與港警爆發肢體衝突，造成多人掛彩。如今傳出當時至少有7輛消防車被派到現場，但救護員於站外等候至少30分鐘，警察才開閘容其許入內，現場傷者中有6人傷勢嚴重，還有4人傷勢較輕，當晚的情況被港人形容是「屍殺列車」。

▲香港831遊行中，在港鐵太子站發生警民衝突。（圖／路透）

《香港01》報導，在當天晚上近11時，太子站內有多名反對示威者的男子與示威者發生口角，其間有人疑似曾展示刀具及用雨傘與示威者打架，造成對方手臂受傷流血，其後車廂內冒出無味白煙，疑似有人噴射滅火器，等到列車停止，車廂內乘客下車，站內廣播指出，因緊急事故需要關閉太子站。

▲香港0831反送中，地鐵站內噴滿了示威民眾的抗議標語。（圖／記者黃彥傑攝）

隨後，大批速龍小隊人員其間衝入太子站進入車廂，向示威者揮舞警棍及使用胡椒噴劑，有示威者架起傘陣抵抗，現場消息指其間列車無法離開月台，在場有其他市民高呼「黑社會」等字眼批評警方行動，在場警員拘捕並制服多人。

當地消防處於晚上11時05分接報太子站內有多人受傷，初步指出傷者有10人，但至晚上1時許，太子站內仍未有傷者於站內被救出。根據現場消息，傷者由港鐵先送往荔枝角站，再送醫院救治，其中3名傷者頭部都需要包紥，其中一人躺上擔架床，兩人坐上輪椅送醫，還有1名男子衣領染有血漬。

香港警方在1日凌晨3點半左右召開記者會表示，示威者向路面投擲汽油彈，又在地鐵太子站以長傘和硬物攻擊警員，所以才用「適當武力」制伏示威者，在太子站事件中，共有40人被逮捕。

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