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不相信偶像死了　狂粉葬禮竟衝上台「開棺材扒衣辨刺青」

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▲ 奧拉法特的喪禮上湧入大批瘋狂粉絲 。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

象牙海岸33歲知名DJ奧拉法特（Arafat）上個月在一場摩托車事故中喪生，震驚了整個非洲音樂圈。或許是難以接受偶像已經死亡的消息，奧拉法特的喪禮上出現了一群瘋狂粉絲，竟然衝到台上打開棺材，並脫掉奧拉法特的衣服，想透過檢查刺青，來確認他是不是真的已經去世了。

據《BBC》報導，奧拉法特8月12日因車禍過世後，國家體育場特別為他在8月30日舉辦了一場大型追思音樂會，在音樂、掌聲和淚水中告別了這位非洲音樂圈的傳奇。粉絲雷蒙德（Raymonde Nguessan）表示，「這場音樂會真的很感傷，我們就此失去了一個偉大的偶像。」另一名粉絲賽謬爾（Samuel Kablan）也淚流滿面的提到，「奧拉法特是我生命的一部份，鼓舞了我，並給予我靈感。」

粉絲在追思音樂會上淚流滿面。（圖／路透）

音樂會結束後，奧拉法特的喪禮也在隔天（8月31日）舉行，不過喪禮進行到一半，現場突然湧進數千名的粉絲，在現場引起騷動。甚至有人直接衝到台上將奧拉法特的棺材打開，當眾脫掉他的衣服，想藉由身上的刺青來確認死掉的是不是真的是奧拉法特。其中一名不願透露姓名的粉絲就對此說道，「我們希望在棺材下葬之前，再看看偶像的身體」。

奈及利亞歌手Davido在追思音樂會上帶來致敬奧拉法特的演出 。（圖／路透）

由於場面太過混亂，為了阻止瘋狂的粉絲繼續做出更過火的行為，現場的警方最後只好出動催淚瓦斯，來驅散聚集在現場的人群。整個驅離過程中，也有部分民眾意外受傷。


▲ 象牙海岸33歲知名DJ奧拉法特（Arafat）在車禍中喪生 。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，奧拉法特本名Ange Didier Houon，他以如同打擊樂般低沉的嗓音和嘻哈元素而聞名，是非洲法語國家相當受到歡迎的音樂家之一，也是Coupé-Décalé音樂的經典人物，除此之外，他還是奢華與精緻生活的代名詞。

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