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一旁辦喪禮她卻穿比基尼曬日光浴　金髮女閒坐沙灘「死不走」

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲葬禮應該是一種嚴肅的場合。此為喪禮示意圖。（圖／視覺中國）

實習記者范芷菱／綜合報導

喪禮上的一舉一動都要非常注意，免得一不小心就會得罪家屬。網上有人分享了一張照片，只見大家都穿著黑色正裝來參加喪禮，左下角卻有一位身穿豹紋比基尼的女子坐在地上，完全沉浸在悠閒的日光浴中。兩方形成巨大的反差，讓許多網友都覺得該女子不該如此「自私」。

▲身穿豹紋比基尼的女子卻拒絕離開現場，一邊做日光浴一邊在旁「參與」了喪禮。（圖／翻攝自Reddit）

▲身穿豹紋比基尼的女子卻拒絕離開喪禮現場。（圖／翻攝自Reddit）

日前有一個外國網友在Reddit發布了一張照片表示，有人在匈牙利的海灘舉辦喪禮，因為死者曾說過要將骨灰撒進河裡。沒想到就在死者兒子離開去接待朋友時，2名穿著比基尼的女子就跑到該處曬日光裕。家屬急忙上前與她們溝通，希望可暫時離開10到15分鐘，卻只有一名女子起身離開，而身穿豹紋比基尼的女子卻拒絕離開現場，一邊做日光浴一邊在旁「參與」了喪禮。

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其他網友看到這張照片後紛紛表示不同的意見，有網友認為這是女子的權利，「沒有人規定不可以待在那裡，這是一個公共的河岸」、「如果家屬不希望有人打擾，就應該要做出某些安排」。

也有網友不認同該名女子的做法，「實在是太不尊重了」、「問題不在於權力與否，而是道德上的問題」、「留下是她的權利，但並不是一件好事」、「如果她懂得禮貌的話，就會願意暫時離開」、「這是一場喪禮，她太自私了」。

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