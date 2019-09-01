太子站混戰10受傷、40人被逮！港警稱「示威者先攻擊」：適當武力制伏





▲港鐵內發生激烈衝突。（圖／翻攝自Facebook／梁柏堅（表弟） Pakkin Leung）

記者錢玉紘／綜合報導

香港「831遊行」在晚間演變為激烈衝突，香港警方在1日凌晨3點半左右召開記者會表示，示威者向路面投擲汽油彈，又在地鐵太子站以長傘和硬物攻擊警員，所以才用「適當武力」制伏示威者，在太子站事件中，共有40人被逮捕。

警察公共關係科高級警司余鎧均以及消防處分區指揮官(港島中)楊啟宏在深夜召開記者會，余鎧均形容831示威是「香港經歷浩劫」，她指出，示威者大肆破壞縱火及丟磚塊，向警員掉腐蝕性液體，打破港鐵控制室玻璃等，另外，有大批示威者喬裝市民。

▲警方發射催淚瓦斯。（圖／記者黃彥傑攝）



另外，昨晚衝突最劇烈地點為地鐵太子站，許多網友拍到，警方衝入車廂內，揮著警棍朝示威者、市民以及記者狂打，或是噴灑胡椒噴霧。余鎧均表示，是因為有示威者先攻擊警員，而警員憑著「專業經驗」，判斷地鐵車廂內的人是否示威者再作攻擊是「適當武力」，事件中有40人被拘捕。現場有記者問到此舉是否違反武力指引，她未做出回應。



在31日晚間9點多，維園地區也有警員因為受示威者攻擊，造成生命危險，因此兩名警員先後向天開兩槍示警，做法合理。網路上流傳有疑似攜槍的喬裝警員掉燃燒彈，余也澄清，該支槍並非警方所用槍械，該人亦非警員。

警方也表示，31日晚間接獲報案指，有人在西環第三街分發疑似攻擊性武器，警員到場後發現年紀界在19到35歲的6男2女在處理物品，包括通渠水（水管清潔劑）、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器等，以及多張假記者證。該8名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查，案件交西區警區重案組跟進，期中2女1男子稱身體不適，已送院檢查。