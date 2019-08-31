蒜頭糖廠活化成冰樂園　民眾體驗創意新冰樂

▲▼蒜頭糖廠活化後以蔗埕文化園區與周邊整體發展打造為糖、冰為主體的兒童新樂園。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府活化蒜頭糖廠，以蔗埕文化園區與周邊整體發展打造為糖、冰為主體的蔗埕冰樂園，不僅每個月規劃系列旅遊並在行程內設計創新的冰趣體驗，讓參與的民眾能在吃冰、玩冰、做冰過程中更瞭解蔗埕冰樂園。八月份一系列的實境探險活動，讓參與的民眾主動探索發現，在玩樂中認識嘉義。

▲▼蒜頭糖廠打造為糖、冰為主體的兒童新樂園。（圖／記者翁伊森翻攝）

實境探險活動多以圖文方式講解蔗埕文化園區內的代表性景點，加以問答及闖關方式，讓民眾可以用輕鬆、有趣、淺顯易懂的方式認識蒜頭糖廠，更透過關卡設計，走遍嘉義地區代表景點，如五分車站、朴子配天宮、日式宿舍群、和園等。八月的遊程中兩樣冰趣體驗，除了有趣科普課堂-冰的實驗室，還特別邀請手作職人的呂佩珍老師，帶大家製作清涼擴香石，讓民眾在蒜頭糖廠留下足跡之外，還有知識及消暑的紀念品能帶回家。

▲▼蒜頭糖廠活化為糖、冰為主體的兒童新樂園，讓大小朋友都感到有趣且消暑。（圖／記者翁伊森翻攝）。

蔗埕文化園區，不只有歷史的軌跡值得探究，全新規劃的蔗埕冰樂園更是有著許多的驚喜，希望能藉此帶動嘉義的觀光，為沉寂已久的蒜頭糖廠注入一股活水，重回當年糖廠風華。

九月小旅行將會帶著各位冰友走入民雄，與在地小農聯手推出精彩的農事體驗，製作最獨特的鳳梨冰，品嚐最純樸的農家美食，不容錯過的安排，有關活動相關資訊請見「蔗埕冰樂園-嘉義縣蒜頭糖廠」粉絲團。