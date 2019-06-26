駁斥活動取消假消息！　嘉縣府：「吃喝玩樂勁在嘉義」如期舉行　

▲▼ 假消息說「吃喝玩樂勁在嘉義」活動將取消。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府連續兩周末舉辦的「吃喝玩樂勁在嘉義」活動，近日傳言將取消不辦，民眾紛紛詢問消息真實性。嘉縣府發出澄清表示，外傳取消不辦是來路不明的假消息，雖上周日因天候因素加上場地泥濘，考量遊客安全取消當天活動，但該天活動將在29、30日補辦完畢，包含詢問度破表未發放的購物券，也將於29及30日晚間6點分別補發2,250張，相關的親子DIY體驗、摸彩活動、吃喝玩樂市集等等都如期舉辦。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，吃喝玩樂勁在嘉義活動引起廣大迴響，特別是首創購物券發放，遊客滿意度最高，活動第一天，每梯次都破千人排隊，拿到的遊客都是笑容滿面，而參與展攤的店家更是忙得合不攏嘴，有的攤商向縣府反應希望每個月都能辦一次這樣藝文活動，可見購物券發放真的能有效促進買氣，創造比一般活動更強的消費力。

許有仁指出，雖然6月23日因為天候不良導致場地積水無法如期舉辦，他也強調一定會將活動辦完，已用於最短時間內安排表演節目異動、各項茶席、親子體驗活動的調查與分配，已經將更新後的活動資訊公布於活動粉絲專頁，遊客可上臉書搜尋最新、最即時的活動訊息。

此外，民眾關心的購物券，原本23日預計發出4,500張，將於29、30日晚間6點加開時段各補發2,250張，一定會全數購物券發放完畢，同時，每天下午3時至6時，特別安排小朋友喜歡的折氣球、吹泡泡街頭藝人表演，讓大朋友、小朋友一起嗨個夠，歡迎全國的遊客踴躍前來參加！

文觀局表示，「吃喝玩樂勁在嘉義」活動的相關訊息都會即時公布在活動專屬的粉絲專頁「吃喝玩樂勁在嘉義」，若遊客對活動訊息有疑問，可至粉絲專頁查詢，避免因來路不明的假訊息、假消息混淆，導致錯失參加活動的樂趣。

全台企劃最強、卡司最強的春遊活動將於6月29、30日在縣府前廣場隆重登場，綜合嘉義縣18鄉鎮特色，不僅有吃有喝有玩又有樂，一次就能吃到嘉義各地美食，還能領取購物盡情消費，歡迎各地遊客攜家帶眷來參加，把握6月底前全台最後一場的春遊活動。