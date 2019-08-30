學校當厝邊！文青雙語學校加持　現代孟母卡位明星學區宅

【企劃特輯】

圖／資料照

面對現今少子化趨勢，許多明星學校名額卡位難，入學規定也較嚴格，申請可能會依戶籍居住年份做為優先篩選件，甚至得列舉居住事實，像有不少重視孩子教育的家長們，購屋時以學區為優先條件，並提早設籍做準備，使得學區宅周邊物件出手率高，只要一釋出就會引發家長關注。

熱門學區宅 房價保值超抗跌

自住購屋者當道，學區也是支撐房價的重要關鍵！以三峽北大特區為例，除了國立台北大學外，還有桃子腳國中小學，緊鄰40米的綠蔭大道學勤路，以雙語教學丶綠建築校舍著稱，近年另増設龍埔國中小，當然隨台北大學而湧入的師生潮也是支撐商圈的重要因素，但有別於其他大學周邊髒亂景象，北大特區集結公園丶圖書館丶特色咖啡館丶餐廳林立，擁有媲美國際級大學堿的發展實力。

根據實價登錄統計資料顯示，2012～2019年三峽房市隨著各項建設成熟而水漲船高，其中北大特區漲幅高達36%，大勝其他非北大區域的20%；反觀2014年至2017年三峽經歷房市重整房價大跌19%，而北大特區憑藉著桃子腳完全中小學丶龍埔國小及附設幼兒園丶龍埔國中丶北大高中等完整學區加持，跌幅僅3.8%，顯見學區宅還是房市一大重要指標。





下一個北大特區：A7文樂特區

同樣集結優質雙語學區丶公園丶商場丶產業匯聚的「A7文樂特區」，之所以被外界視為下個北大特區，最大關鍵就是地段條件！位居A7重劃區的文樂特區，地段優勢堪稱市場獨佔性，坐擁區內唯一雙語文教學校「桃園市立文青國民中小學」，緊鄰中華物流郵政園區，則採「前店後廠」的模式，引入大型賣場丶旅館丶商辦丶會議展覽丶訓練等多種產業型態，另計劃打造面積超過4000坪公園，可望帶動房市發展動能。

因應A7重劃區未來進駐人口需求，桃園市政府新設文青國中小，教學將著重雙語教學丶音樂班，將授以美式教學，孩子從幼稚園開始，培養興趣的同時，習得各種知識與技能，同時會與體育大學丶長庚大學丶銘傳大學等鄰近學校合作，結合教學資源推動生態丶資訊教育，另規劃約1公頃的滯洪池，發展為校內生態池，推動生態教學，未來可望成為A7重劃區的明星學校，吸引家長們搶先卡位設籍。

▲A7體育大學。

▲中華郵政3D。

文樂特區環境最優 高級精華純住區

堪稱北台灣最具爆發潛力的A7重劃區，總面積186.43公頃，搭機捷至台北車站約25分鐘，緊鄰一高丶64丶65快速道路，周邊亦有華亞科技園區丶林口媒體文創園區丶中華郵政物流園區及林口長庚醫療園區等四大產業園區匯聚，龐大就業人口帶動大量居住需求。

A7重劃區大致可分為五大純住區，其中文青國中小為中心的「文樂特區」，北鄰高科技物流園區聚落，西接未來的中心商業區，東南方更有萬頃森林保護區，為A7重劃區內同時坐擁校園丶公園丶商場的精華高級純住區，吸引雙北高質感客群湧入。

買氣大爆發！親子白色野餐音樂會8/31登場

自A7銷售王「遠雄新未來」創造1年半807戶完銷紀錄後，緊接推岀「遠雄新未來2」逆勢狂銷，再度寫下市場熱銷傳奇，開案才3個月狂銷破7成，

歡慶建案銷售開紅盤丶感謝上百組已購客戶支持，「遠雄新未來2」於8/31在A7體育大學盛大舉辦已購客戶「親子白色野餐音樂會」活動，在進入暑假最後時刻，為爸媽與孩子們共創美好的時光。

「遠雄新未來2」基本資料

基地面積 1955坪

建築規劃 22F / B4

坪數房型 25～54坪 (2～4房)

平均公設 約33%

規劃戶數 385戶

接待專線 0800-033666

預約賞屋 https://reurl.cc/ZRqGa