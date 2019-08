記者詹雅婷/綜合外電報導

美國阿拉巴馬州的萊德皮布爾斯體育場(Ladd Peebles Stadium)當地時間30日晚間傳出槍響,至少10人中彈受傷。警方表示,目前已有2名嫌疑犯被拘留。

綜合美媒Fox 10、KRON4報導,中彈受傷的10人年齡介於15歲至18歲之間,事後已被送往醫院治療。根據目擊者的說法,這起槍擊事件是在比賽結束後才爆發,但在賽事告終的前幾分鐘,看台區民眾爆發激烈肢體衝突,且傳出多聲槍響。

