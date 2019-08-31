總統府明年預算出爐　未編蔡英文卸任禮遇﻿

圖文 / 鏡週刊



總統府明年度預算今（30日）已送到立法院，卸任禮遇部分，雖然總統府編列了現任副總統陳建仁的卸任禮遇共562萬6千元，卻沒有編列總統蔡英文的卸任禮遇相關費用，似乎預測蔡英文明年可順利連任。

事實上，2012年前總統馬英九爭取連任時，總統府2011年8月底送到立法院的2012年度預算書，也同樣沒編列馬英九的卸任禮遇，僅編了前副總統蕭萬長的卸任禮遇。最後馬英九順利連任，蕭萬長也順利卸任，預算書簡直神預言。

明年總統府編列給陳建仁的卸任禮遇經費，共562萬6千元，包括5月20日以後依比例發給的禮遇金141萬1千元、辦公事務費400萬元以及依禮遇期間比例編列的醫療保健費21萬5千元。

明年馬英九的卸任總統禮遇進入第5年，包括禮遇金318萬3千元、辦公事務費500萬元、醫療保健費50萬元，共編列868萬3千元。另一位仍享有副總統禮遇的是前副總統、國民黨主席吳敦義，明年5月20日前他仍可享有禮遇，因此編列101萬6千元，包括禮遇金88萬1千元、保健醫療費用13萬5千元，無辦公事務費用。



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