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進去就能活著出來...「黑道急救站」成歷史！慶生醫院轉型醫美

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▲▼慶生醫院。（圖／記者邱中岳攝）

▲慶生醫院已轉型為醫美診所。（圖／記者邱中岳攝）

記者錢玉紘／綜合報導

一名20多歲的朱姓男子30日深夜在新北三峽區遭開兩槍，他的女友想帶到有「黑道急救站」之稱的中山區慶生醫院急救，但卻找不到該院，隨後被警方送往附近的馬偕醫院搶救。事實上，「慶生醫院」早已經改成醫美診所10幾年了，但仍有不少「兄弟」受傷時會先想到這裡。

慶生醫院在80年代開幕，院長是苗栗出身的蔡詠梅，當時她規劃了全天候的待命醫療團隊，傷患在任何時刻上門都能獲得協助，診所隨後擴大成有60多張床位的醫院，院內外科醫生醫術精湛，再加上地點位在複雜的林森北路，當時只要有「兄弟」受到刀傷或槍傷，因某些原因無法到公立醫院處理，就會送往慶生醫院，而逐漸有了「黑道急救站」的稱號，甚至有傳聞「只要有命進得了門，就一定活著出得了院」。

慶生醫院有許多廣為流傳的故事，有一回，前院長陳良善正在手術室搶救病人，突然有兩名拿著開山刀的黑道兄弟創進去尋仇，陳院長不為所動，反而揮舞著血淋淋的手術到，霸氣罵手持武器的兄弟道，「這裡你是老大，還是我是老大，給我出去！」隨後2名黑道真的默默離開，據傳江湖上也有進了慶生醫院就不再追殺的默契

另外據傳，前四海幫中常委「法國趙」張肇麟在1991年時，在賭場輸了400萬元，結果被保鑣持刀砍殺40多刀，斷了手筋腳筋，立即被兄弟送往慶生醫院治療，再送往美國進行手術縫合，多年後他被逮捕，走路時看不出有重傷的痕跡，可見慶生醫院第一時間的搶救相當有效與專業。

不過在2003年，慶生醫院賣給了其他人，轉型為醫美診所，至今已經10幾年，目前還有身心科等科別，但仍然時不時就有人在深夜裡上門求救。

30日晚間9點多，朱姓男子疑似與人有買賣車子糾紛，大腿和肩膀一共中三槍，他的女友便把人送到慶生醫院，警方獲報後，將該男轉送到附近的馬偕醫院。

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