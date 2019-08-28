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監理站機車考照沒預約不能考　網友「白等5小時」氣炸PO網

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▲監理站考駕照全面採網路預約，網友花了5小時等候，最終仍無法考照，引發不滿PO讓大眾公評。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲監理站考駕照全面採網路預約，網友花了5小時等候，最終仍無法考照，引發不滿PO讓大眾公評。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

監理站機車考駕照全面採「預約制」您知道嗎？台南有網友到監理站要考機車駕照，到場才發現沒有網路「預約」，要等網路預約者取消或未報到，才會有名額，苦候5小時最後無功而返令網友氣炸，上臉書社群PO文讓大眾公評。

有網友在臉書「爆料公社」PO文指出，他8月23日上午6時多起床，騎了快一小時的機車，載家人去監理站考駕照，結果完全就是在浪費時間，原來現在報考駕照，都要網路報名網路，報名若額滿，現場是沒有名額的，這一點官網完全沒有說明！現場很多民眾不能接受，畢竟到了現場才知道，現場名額部分，需等網路報名未報到才有機會，上下午各一場，一個場次60位，他覺得很誇張，雖然現今網路普及化，但叫那些不會用網路的民眾該如何是好？每天跑監理站碰運氣嗎？60位的預約名額是不是可以改40位上網預約，另外20位給現場排隊民眾。

請繼續往下閱讀...

網友還說，駕照第一次考不過，也是會發生的事，有民眾問說若要來補考，但因為需要到9月中旬才有名額…，監理站服務人員居然回說：「誰叫你一次不考過」，民眾回答不是每個人的資質都可以這樣，監理站人員：「我們這邊是大站，你可以去其他監理站報考，其他監理站還有很多名額，各位可以去報名…」，網友聽到這話更傻眼，知不知道其他監理站路途有多遙遠嗎？身為一個大站，更應該做好服務的榜樣吧，不然為什麼要來這裡服務？

網友再說，上午都是白工，且他一趟路程將近1小時也是頗遠的，為了那些網路預約可能不會來的名額，他及家人們從早上8時多開始排到下午1時，心裡想等等也許有機會，結果那位服務人員又出現，服務人員先詢問現場有沒有人，沒有在網路上報名，如果沒有網路報名是否有聽「課程」，沒有網路報名又沒有聽課程，就不用報名了！網友一聽再次楞住傻眼，他們站在那裡等快5個小時，完全沒有說到講習這點，經查講習的部分也是上下午各一場，當網友問這位服務人員並提出質疑時，對方竟說報名考照時間是下午1時至1時30分（網路預約報到）
，上課講習開始是下午1時30分開始，10鐘內需入場，現場接受報名是下午1時45分，所以沒有先聽到講習，等於不用報名了。

網友一聽氣炸，現在考駕照這件事是全國統一作業網路報名了嗎？現場都沒有名額就是一定要等網路預約不來了，才有得撿嗎？如果要現場報名，就是要這樣繁雜嗎？網路報名報到時間是下午1時至1時30分，現場報到時間居然是下午1時:45分，那根本聽不到1時30分的講習，為什麼可以一次順完的流程，就要現場報名的人搞成兩個梯次，網友與家人排了近5個小時，快到報名時間服務人員才出現說這樣的規則，說是不能考了。

台南監理站指出，候補有兩類名額，一是網路預約者當日取消，上午7時就可以確認空出的名額；一是預約未報到的名額，但這類遞補，只限之前參加過安全講習、卻未通過筆試、路考的人。例如上午7時開門、8時開始抽號碼牌；下午1時重新抽下午場次的號碼牌，現場候補到的人就可以參與2小時的初考領講習、筆試及路考。

據了解，現在機車考照已經是全預約制，假日更不受理現場報名，民眾務必事前完成預約，免得白跑。若民眾家無上網設備、不會使用網路預約，可以至監理所（站）的公共電腦，由現場工作人員協助預約。目前是開放1個月內的名額，每個站所開放報考的日期、名額不同，2天前截止報名（即考照前一日及當日無法預約報名）。

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