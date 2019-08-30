　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

17年前板橋許小妹在出家門後卻憑空消失案發後，警方為儘快找到她的蹤影，從黑夜搜索到清晨，整棟公寓只有小妹妹住家樓下、4樓一戶住戶始終無人應門，因此警方6日清晨接近5點，完成住戶訪查後，便再回頭按該戶門鈴。此時一名張姓員警意外發現，門內有一雙眼睛偷偷向外張望，於是立即出聲要求開門受檢。

承租該戶的男子鍾世龍見大批員警在外，無法閃避，雖然不情願，但還是開門讓員警入內搜查，對於員警詢問：「有沒有看到5樓的小女孩？」鍾男始終冷冷地回答：「沒有。」員警在房間、廚房搜了一陣子，也沒發現小女孩的蹤影。賴順來回憶說，當時員警看到客廳擺著一張床，感到很不尋常，就問鍾男床裡有什麼東西，鍾還冷靜地說：「放一些不用的棉被和衣服。」

也許是冥冥中註定，最早發現鍾世龍在屋內向外偷看的張姓員警，一把將床板掀起，結果發現床下有一個舊行李箱，此時鍾男臉色微變，但仍然堅稱：「箱子裡放的是不用的棉被和衣服。」

張姓員警見狀，隨即打開行李箱，發現裡面有一個黑色塑膠袋，為了確認袋內裝了什麼，員警伸手進去摸，結果是「沙沙」的手感，後來仔細一看，赫然發現竟是人的頭髮，員警嚇的彈跳開來，鍾世龍此時臉色大變，不再說話。

鍾世龍雖坦承性侵殺害許小妹，但卻無法清楚交代犯案細節，警方最後從鄰居指證的種種蛛絲馬跡，以及鍾男的供述，終於拼湊出完整的做案經過，他在搬來之初便行跡詭異，但並沒有鄰居向轄區警方或里長反應，甚至在聽到小妹妹呼救聲時也沒有報警，鄰居的冷漠最終害了許小妹慘遭毒手。

許小妹遭鍾世龍強拖進屋時曾高聲呼救，鄰居聽到也看到了，卻沒有人報案。

鍾世龍是在案發2個月前，和女友一同搬來該處，奇怪的是，每次有人上下樓從門前經過，鍾男就會打開門看看，似乎暗中觀察著什麼。賴順來說，案發當天下午，小妹妹返家時，鍾男從門內窺見，後來當小妹妹離家下樓，經過鍾家時，鍾男冷不妨一把將她拉進屋內，就在那一秒，注定了小妹妹將遭遇不幸。

小女孩在被拉進屋內時，曾因恐懼高聲呼救，賴順來扼腕地說，當時鄰居有聽到喊叫聲，甚至還有人看到小妹妹被一個高壯的男人拖進屋，但他們以為是家長在管教小孩，因此並未多加關心或打電話報警，結果錯失救人的時機。

  1. 年僅12歲的許小妹（圖）慘遭同棟公寓4樓鄰居鍾世龍姦殺，巷口監視器留下她最後的身影。（翻攝畫面）
  2. 當年26歲的鍾世龍（圖）仗著身形壯碩，犯下人神共憤的女童姦殺案。（東森新聞提供）

賴順來說，小女孩被拖進屋內後，鍾世龍用手掐住她的脖子，並拿東西塞住她的嘴巴，防止她再喊叫，之後開始性侵小女孩。由於鍾男在性侵過程中，下重手掐住小妹妹的脖子，最後竟將她掐死，還意圖棄屍滅跡。

雖然事隔多年，刑事組長賴順來回想起來仍心有所感地說，悲劇會發生，很大的原因是街坊鄰居沒有發揮守望相助的精神，如果當時鄰居聽到小妹妹喊叫的聲音，能立即查看、報警，或許就能及時挽救一條年輕的生命。


更多鏡週刊報導
【床下藏童屍5】女友懷孕無處宣洩　性侵犯搬新家就在找目標
【床下藏童屍1】12歲女童出門後離奇消失　老刑警斷定人還在公寓裡
【床下藏童屍2】逐戶搜索就他不在家　門後一雙賊眼露跡

ET快訊
快訊／男身中3槍！遭丟包北市林森北醫院旁　警消急轉送馬偕搶救
姦殺20歲正妹乘客還棄屍　「滴滴順風車」淫魔司機今日被槍決
慾火哥強壓做全套！台中按摩妹「死守褲頭保貞操」　挨告下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／喊價1580pk包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

快訊／男中3槍倒臥前「黑道急救站」　警消緊急轉送馬偕搶救

10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放了　母親氣到流產…下跪陳情

床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

路邊起步要離開　特斯拉「油門大力了點」撞1保時捷9機車2傷

操死國小校隊學童　教練＆助理無罪撤銷…改判過失殺人可緩刑

影／賓士「國道倒車」遭聯結車追撞！駕駛遭夾瞬間慘死　11秒畫面曝光

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

Super Junior回歸前造型公開！　利特自cue感謝廠商..請到SJ超賺

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

獨／喊價1580pk包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

快訊／男中3槍倒臥前「黑道急救站」　警消緊急轉送馬偕搶救

10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放了　母親氣到流產…下跪陳情

床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

路邊起步要離開　特斯拉「油門大力了點」撞1保時捷9機車2傷

操死國小校隊學童　教練＆助理無罪撤銷…改判過失殺人可緩刑

影／賓士「國道倒車」遭聯結車追撞！駕駛遭夾瞬間慘死　11秒畫面曝光

養蜂場被熊入侵…他靈機想到「讓熊試吃打廣告」　竟爆賣到缺貨

獨／喊價1580pk包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

張軒睿介紹台灣零嘴「是吸的粉」　嚇壞韓網紅...網聽懂笑翻：母湯！

整隻貓遭蟒蛇生吞　「臨死」表情竟十分愉悅…奇景推特瘋傳

GUCCI中山店熄燈！17年風光落幕　重心移往東區、信義區

藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣

粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜

中職／蘇智傑炸裂兩分砲獲MVP　統一10比6退桃猿

開店半世紀…老台北「漢城烤肉」驚傳8月底熄燈　佼佼拉小燕姐急趕到場

兩岸中秋燈會昆山登場　台商大本營推「一家親」主題

社會熱門新聞

她遭甩20耳光　13人全被送辦

UberEats雞排店遭毆　網..

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

印尼看護「沙其馬塞嘴」嬤4天後..

跟朋友狂甩少女20巴掌　霸凌者..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面