床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

圖文／鏡週刊

17年前板橋許小妹在出家門後卻憑空消失案發後，警方為儘快找到她的蹤影，從黑夜搜索到清晨，整棟公寓只有小妹妹住家樓下、4樓一戶住戶始終無人應門，因此警方6日清晨接近5點，完成住戶訪查後，便再回頭按該戶門鈴。此時一名張姓員警意外發現，門內有一雙眼睛偷偷向外張望，於是立即出聲要求開門受檢。

承租該戶的男子鍾世龍見大批員警在外，無法閃避，雖然不情願，但還是開門讓員警入內搜查，對於員警詢問：「有沒有看到5樓的小女孩？」鍾男始終冷冷地回答：「沒有。」員警在房間、廚房搜了一陣子，也沒發現小女孩的蹤影。賴順來回憶說，當時員警看到客廳擺著一張床，感到很不尋常，就問鍾男床裡有什麼東西，鍾還冷靜地說：「放一些不用的棉被和衣服。」

也許是冥冥中註定，最早發現鍾世龍在屋內向外偷看的張姓員警，一把將床板掀起，結果發現床下有一個舊行李箱，此時鍾男臉色微變，但仍然堅稱：「箱子裡放的是不用的棉被和衣服。」

張姓員警見狀，隨即打開行李箱，發現裡面有一個黑色塑膠袋，為了確認袋內裝了什麼，員警伸手進去摸，結果是「沙沙」的手感，後來仔細一看，赫然發現竟是人的頭髮，員警嚇的彈跳開來，鍾世龍此時臉色大變，不再說話。

鍾世龍雖坦承性侵殺害許小妹，但卻無法清楚交代犯案細節，警方最後從鄰居指證的種種蛛絲馬跡，以及鍾男的供述，終於拼湊出完整的做案經過，他在搬來之初便行跡詭異，但並沒有鄰居向轄區警方或里長反應，甚至在聽到小妹妹呼救聲時也沒有報警，鄰居的冷漠最終害了許小妹慘遭毒手。

鍾世龍是在案發2個月前，和女友一同搬來該處，奇怪的是，每次有人上下樓從門前經過，鍾男就會打開門看看，似乎暗中觀察著什麼。賴順來說，案發當天下午，小妹妹返家時，鍾男從門內窺見，後來當小妹妹離家下樓，經過鍾家時，鍾男冷不妨一把將她拉進屋內，就在那一秒，注定了小妹妹將遭遇不幸。

小女孩在被拉進屋內時，曾因恐懼高聲呼救，賴順來扼腕地說，當時鄰居有聽到喊叫聲，甚至還有人看到小妹妹被一個高壯的男人拖進屋，但他們以為是家長在管教小孩，因此並未多加關心或打電話報警，結果錯失救人的時機。

賴順來說，小女孩被拖進屋內後，鍾世龍用手掐住她的脖子，並拿東西塞住她的嘴巴，防止她再喊叫，之後開始性侵小女孩。由於鍾男在性侵過程中，下重手掐住小妹妹的脖子，最後竟將她掐死，還意圖棄屍滅跡。

雖然事隔多年，刑事組長賴順來回想起來仍心有所感地說，悲劇會發生，很大的原因是街坊鄰居沒有發揮守望相助的精神，如果當時鄰居聽到小妹妹喊叫的聲音，能立即查看、報警，或許就能及時挽救一條年輕的生命。



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