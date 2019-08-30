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出生順序看職業！「長中末獨」4類個性大分析　長子人類尖端、老么成演員

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▲家人,姐姐,兄弟姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲出生順序很有可能影響個性、職業。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本綜藝節目「この差って何ですか？」日前播出，節目中分析，一個人在家中兄弟姐妹的順序跟個性、職業是否有關係，結果意外引起討論。

節目提到，身為長子、中間、老么及獨生子的人究竟會有什麼樣的個性，又適合哪種類型的職業？調查顯示，日本許多太空人幾乎都是家中長子，9人中就有5人是長子；而日本歷代總理的60人中，擁有兄姐或弟妹的人多達26人（長子24人、老么8人、獨生子2人），現今總理安倍晉三也是中間的孩子；許多日本女演員則都是家中的老么，例如安藤櫻、廣瀨鈴、吉高由里子；207名職業管弦樂家中，有74人是獨生子（長子59人、中間15人、老么49人）。

節目分析為何出生順序影響個性及職業。以長子為例子，作為家中長子幾乎從小就要成為弟妹榜樣，通常具有強烈責任感、擁有認真個性，既堅強又能幹，並願意努力，多數人也相當有耐性，因此適合走在人類尖端，成為開拓未來的太空人，「沒有長子般堅強內心是無法成為太空人的」。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

▲日本首相安倍晉三各有一名哥哥安倍寬信及弟弟岸信夫。（圖／路透社）

至於中間的孩子之所以能夠活躍於政治界，則因為要和兄姐或弟妹相處，協調性高，明白地位在人之上如何說話，地位在人之下又要如何處事，擅長與人交涉、談判，除了讓自己與他人和諧外，更懂得在眾人之間找到平衡感

老么正與長子相反，身為家中最小的孩子，他們對任何人都不會擺出自傲態度，尤其經常被人稱讚可愛，為此從小也習慣扮演可愛角色，個性總是親切、平易近人，擅長調和家中氣氛，是全家人的偶像，「正因為從小一直扮演角色，長大更容易成為演員」。

▲《先生！我可以喜歡你嗎》廣瀨鈴。（圖／威視電影提供）

▲廣瀨鈴有哥哥及姊姊，姊姊廣瀨愛麗絲也是演員兼模特兒。（圖／威視電影提供）

獨生子則與所有人不同，因為不需要配合任何兄弟姐妹，更有空間、時間去探索自己，作自己喜歡的事、發展興趣，以我行我素的方式盡情享受，也就特別容易走出自己的路，成為音樂家或藝術家

當然，有優點也有缺點，例如長子過於頑固、中間的孩子太會看人臉色做事、老么太過樂觀到無責任感，獨生子則希望別人來配合自己。不過綜藝節目也說，不能光看出生順序，也要考慮生活環境、教育，才是造就一個人個性的主因。

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