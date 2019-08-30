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北韓官媒曝開發新武器背景　東北亞震盪下「有力量才有繁榮」

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▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

▲ 金正恩24日清晨親自視察新型火箭試射，對成果相當滿意。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓7月底以來多次無預警試射武器，勞動黨機關報《勞動新聞》29日刊登評論， 說明這些武器開發的背景。南韓《韓聯社》指出，平壤當局選在此時機刊登相關報導，除考慮到美韓聯合軍演，也和國際情勢有關。

《勞動新聞》29日刊登以「朝鮮的力量」為題的政論，針對現今國際情勢指出，「隨心所欲玩弄他國自主權的帝國主義行徑相較過去任何時候都要露骨，不少國家無力自保，承受被強迫的悲慘命運。」

文中提到，部分國家沒有捍衛尊嚴與信念的意志，在外部勢力的壓迫之下苟延殘喘，沒有任何話語權，「眼看這些國家面臨的殘酷現實，如今我們切身感受到依附大國和外部勢力的代價，每時每刻都體會到走上自主道路的重要性。」

《勞動新聞》強調，包括24日清晨的2枚超大型火箭砲，近來一連串在領導人金正恩的指導下試射武器的行為都是捍衛人民尊嚴的強大力量，「力量要夠強，才能保障祖國的繁榮及後代子孫的幸福。」

《韓聯社》報導，有分析指出，除美韓聯合軍演以外，《勞動新聞》提及近來的武器開發等強化自衛能力背景的部分原因是考慮到日本近來欲強化軍力與修改和平憲法、美中貿易戰等複雜的東北亞情勢。

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