香港眾志成員周庭今晨「在家被逮捕」　同被押往警察總署

▲眾志成員周庭被逮捕。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒今早（30日）被捕後，眾志隨後證實另一成員周庭也被捕。香港眾志證實，周庭於今晨在家中被捕，同樣將會押往灣仔警察總部。眾志目前未知兩人確實罪名，已安排律師處理二人的被捕事宜。

香港眾志較早時在社交網站貼文確認，黃之鋒於今早約7時30分前往海怡半島港鐵站途中，突然被帶上私家車，並押往灣仔警察總部。眾志表示，據聞共以3項罪名拘捕黃之鋒。據了解，黃之鋒是被有組織罪案及三合會調查科（O記）拘捕，涉及6.21包圍警察總部一事。

「佔中領袖」黃之鋒因佔旺刑事藐視法庭一案入獄， 6 月中刑滿獲釋，6 月 21 日曾呼籲示威者包圍警總，目前無法得知為何今早被逮捕。他的臉書最後發文是今日凌晨12點左右，轉發一則影片，前一天則貼出屏東縣鄉政顧問李孟居到香港旅遊，卻音訊全無一星期的消息。

另外，因「主張港獨」去年被政府引用《社團條例》取締的香港民族黨，召集人陳浩天昨晚（29日）在香港國際機場準備出境前往日本東京時，被警方有組織罪案及三合會調查科（O記）探員拘捕。據悉，他涉嫌「參與暴動」及「襲警」，現正被扣留調查。

▼香港眾志發文證實。（圖／翻攝自香港電台）