奇葩妹嗑鍋「雨衣包緊緊」...全場丟臉看傻　她秒長知識　網笑炸：排汗+減肥

▲女客人嗑鍋穿雨衣，全場看傻！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人苦惱，與朋友聚餐吃火鍋、燒烤，飽餐一頓離開後，身上會散發濃濃異味！一名女網友笑稱，日前去吃火鍋時，赫見隔壁桌的女客人，穿著雨衣嗑美食，讓大家竊笑猛盯。原來就是怕身上沾染火鍋味，才靈光乍現這一絕招，掀起大批網友噴笑回應「順便排汗減肥吧！」

這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張獵奇照片，明明在室內用餐，無風也無雨，隔壁桌的兩位女客人不顧眾人眼光，熟練穿著雨衣，最後坐在位子上開心吃鍋。

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正當原PO一頭霧水時，她想起，每次吃完火鍋，身上都會留下難以形容的食物異味，回家趕緊連洗2次頭髮，都還是飄散著火鍋味，「超酷的，好像是因為這樣味道比較不會附著在衣服上？！」

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▲網笑歪，吃完滿身汗臭味！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

有趣的照片曝光後，掀起眾多網友前來朝聖，紛紛笑虧「應該是順便減肥吧，熱死了」、「我之前是看到戴浴帽的」、「原來這樣可以防止味道沾在衣服上，真是長知識了！」、「吃鍋出來衣服真的都臭臭的」、「減肥餐嗎？吃完一餐，雨衣裡面應該濕透了」、「其實應該穿比基尼才對」、「可能等下要趕趴，有味道不好、但是又沒要回家再換衣服」、「覺得火鍋味還好，臭豆腐店比較狂」、「我之前一直想嘗試的可是實在很丟臉，這黃色輕便雨衣太顯眼了，下次試看看兩件式的好了」。

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