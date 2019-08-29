三重男酒後自殘趴趴走　手臂爆血還揮刀！民眾急報警抓人

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區一名洪姓男子（59歲）29日上午疑因心情不佳，酒後持水果刀自殘，之後拖著血淋淋的左手到處亂走，還拿著染血的水果刀朝路人揮舞，路旁民眾看到嚇傻立即報警。轄區警方透過監視器畫面，鎖定洪男身份後，中午到他家將他逮補歸案，並查扣一把水果刀，訊後將依《社會秩序維護法》裁罰。

▲洪男自殘後持刀亂揮嚇壞路人。（圖／記者陳豐德翻攝）

警消於上午9時許接獲民眾報案，指稱有一名左手爆血的男子於中正北路上持水果刀亂晃，且不時持刀亂揮，當醫護人員趕抵時，發現洪男左手臂上有明顯刀傷，要為洪男包紮時，洪男不但拒絕還立即逃離現場。

三重分局副分局長劉德明表示，洪男因心情不佳，徒步到住家附近買米酒消愁，怎知心情反而越來越糟，便到五金行購買水果刀一支，再拿刀劃傷左手臂，沿途流血返回住處，雖未傷人但驚動民眾報警。

▲警方訊後依公共危險罪將洪男送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

轄區警方獲報到場未發現可疑人物，於是展開地毯式搜索，同時調閱監視器追查洪男下落，最後在其住處將精神狀態仍不佳的洪男逮補，經酒測後酒測值達0.49MG/L，全案依社會秩序維護法偵辦。

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