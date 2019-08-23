人與照片零誤差！美艷小姐賣淫竟被打槍　氣噗噗開馬伕車門還被抓

▲來自大陸的小姐長相甜美身材火辣，深受男客喜愛，沒想到被打槍，讓她深受挫折，氣噗噗要坐上馬伕的車還被警方逮捕。（圖／翻攝自網路論壇）

記者陳雕文／新北報導

新北市海山警方網路巡邏發現疑似性交易資訊，加入相關LINE帳號，對話後確認是應召站攬客，警員22日晚間9點以8千元的價碼約出巨乳小姐，在板橋某旅館碰面後又打槍，陸籍辣妹念念有詞，「我長這樣才算你8千，是要嫌什麼？」待她挫折離開旅館，正要搭馬伕的車時，埋伏警力一擁而上將人逮捕。

29歲的楊姓陸籍女子為了賺外快來到台灣，身材火辣，擁有E罩杯的傲人上圍，加上「人與照片零誤差」且「服務周到」深受男客喜愛，生意一向不錯，沒想到這次會被打槍，讓她深受挫折。正當楊女氣噗噗地離開旅館，剛打開馬伕的車門，就被埋伏警力逮捕。

警方在馬伕車內查獲多個保險套、潤滑液、手機及現金1萬多元，將兩人帶回偵辦，楊女起初還想狡辯，「我敲錯門，去看看而已」，全案依妨害風化罪嫌移送馬伕，楊女則依社會秩序維護法裁罰，並移交移民署專勤隊收容，擇日遣返。

據了解，許多應召站習慣在某知名論壇散播賣淫訊息，還刊登LINE帳號供民眾加入，當民眾加入後，就會有總機私訊各國小姐的年紀、身體密碼以及性交易之價碼，絕大多數的小姐來自東南亞，又以馬來西亞、泰國為最大宗，但海山警方掃黃不遺餘力，持續追查賣淫集團。