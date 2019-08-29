捲毛男爽讀1：10女子學院！全因媽媽這一句：找媳婦是頭等大事

▲姜雲飛考上了山東女子學院。（圖／翻攝自《微博》）



實習記者賴韻如／綜合報導

近日微博等社群網站上瘋傳一段影片，來自大陸山東煙台市19歲男學生姜雲飛考上了「山東女子學院」，不少網友好奇他選擇報考女子學院的動機。他則神回，「媽媽說男人找媳婦是頭等大事！」沒想到這句話立刻讓姜雲飛在網路上爆紅。不過他事後急忙澄清「只是玩笑，自己是經過深思熟慮才做出這個選擇的。」

據《新浪網》報導，姜雲飛在今年高考中以654的高分錄取山東女子學院的商貿管理系，比本科系錄取分數高出整整77分，也吸引不少親戚抔有追問報考原因。對此，姜雲飛則開玩笑回應，「聽說女子學院男女比例是1：10，媽媽說，男人找媳婦是頭等大事！」這段由舅舅拍攝的影片也隨即在網路上曝光，引起熱議。

▲姜雲飛因一句「媽媽說男人找媳婦是頭等大事！」而爆紅。（圖／翻攝自《微博》）

一句「好找媳婦」讓姜雲飛一夜之間變成網紅，他於受訪時表示，「當初回答是家人之間的玩笑話，因為親戚每次追問都讓他不知道怎麼解釋，才會乾脆用開玩笑的方式回答，沒想到這麼快就在網路上傳開來。」他也趕緊澄清，「找對象只是個調侃，自己報考山東女子學院是經過深思熟慮的，而且剛好在報考前有老師學姊介紹，所以覺得學校很不錯。」姜媽媽也於事後出面滅火，「當時說兒子上女院是為了好找媳婦其實也只是隨口說說，沒想到兒子因為這件事在網路上爆紅。」

▲姜雲飛爆紅後急忙解釋，找媳婦只是玩笑話。（圖／翻攝自《微博》）

影片一曝光後，許多網友也紛紛回應，「小伙子厲害，凡事要趁早，好多單身狗就是因為沒這覺悟！」、「看這笑容燦爛的，感覺已經把到十幾個學姐了…」、「如果畢業都找不到，是不是打臉了」、「老司機！」、「男生要負責提包包、送水等體力活，他應該會後悔」。也有不少人好奇「一個男的為什麼可以報女子學院？」有網友則解釋，「女子學院沒有規定全是女子，可能是女性專業偏多而已，像是師範大學也有不當老師的，理工大學也有文科。」

▲8月27日為山東女子學院新生報到的日子。（圖／翻攝自《微博》）