韓國瑜直播失言！　「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視移工

記者黃巈禾、袁茵／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方。但過程中，韓國瑜說，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」當下國政顧問團社福組召集人馮燕聽了急忙提醒，「不能這樣講啦，不能有歧視。」

韓國瑜跟國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方，「自立成家基金、青銀共居、根留台灣」，特別邀請到社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒，一起討論社福層面的政策。

關於「根留台灣－留台灣，我挺你」方針，馮燕表示，其實台灣人才「高出低進」是一個問題，因為進到台灣的都是人力而已，但是人才、真正能讓社會更快發展的人才外流情況比較嚴重，「所以我們要把它翻轉」。

談及就業人才，馮燕表示，現在也有一些現成基金做整合，不論是高科技去就業，希望高科技公司會願意欣賞這樣的年輕人，願意去栽培年輕人，例如從學校產學合作開始做，還有就是「返鄉青年」，協助青年返鄉，例如竹山的小鎮文創公司負責人何培鈞，只要政府在政策上一點修正，就可以讓年輕人安安心心的回家。

韓國瑜提到，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」這也是一個大問題。一旁的馮燕聽聞後，立刻阻止韓國瑜並說「不要這樣講啦！不能歧視！」，韓國瑜則說「我開玩笑的！」

韓國瑜趕緊修正言論並說，不論是金融、醫療或教育、高科技的高階人才，「我們一定要幫他思考，他為什麼要進來台灣？」馮燕提到，這些人其實想要留在台灣，可是他們看不見待遇、發展的前景。

韓國瑜強調，「我們也要吸鳳凰來！叫築巢引鳳！」像自由經濟貿易區被行政院反對，但這一旦成立，國際醫療人才來了，國家教育人才來了，還有國際好大學也來了，這些能把鳳凰一隻一隻引進來，未來他也會分享對青年創業的看法，一定要把台灣的鳳凰留住，海外的各個優秀人才也留在台灣，「所以我才舉這個例子，可能剛剛舉的例子萬一不太好，請大家多諒解一下喔！」