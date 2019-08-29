今起變天「周五六全台防午後大雷雨」　玲玲下周誕生？吳德榮：成颱機率高

▲官欣平提醒，周五、周六天氣最不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今起變天！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（29日）起天氣逐漸轉變，周五（30日）、周六（31日）水氣最多，全台午後都有雷雨機率，且要注意瞬間較大雨勢。氣象專家吳德榮指出，最新歐美模式模擬下周二（9月3日）南海的熱帶擾動發展成颱風的機率高。對此，官欣平說，的確不排除會有颱風生成，但現在比較難掌握是哪個擾動成颱？會不會來台灣？模式仍非常分歧，還要觀察。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今太平洋高壓減弱，水氣開始比較多，楊柳颱風帶上南邊的水氣，花蓮、台東和恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大；其他地區大致仍以多雲到晴為主，但午後雷陣雨將轉趨明顯。

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官欣平說，由於今環境有利對流發展，午後中南部雨區較廣，嘉義以南除山區之外，多處平地降雨機率高，各地山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢；其他地區午後雷雨以山區、近山區平地為主。

▲▼根據雨區預報圖，今幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

▼官欣平說，楊柳颱風往越南前進，對台灣天氣沒直接影響。（圖／氣象局）

官欣平提醒，周五、周六天氣更不穩定，水氣最多來到最大值，雨區擴展，宜蘭、花蓮、台東及南部一整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷雨為主，午後全台都有下雨機率，要注意瞬間較大雨勢；周日（9月1日）到下周二雨勢緩和，以午後雷雨為主。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬下周二晚間8時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大，美國模式模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。

吳德榮說，雖模式模擬南海的熱帶擾動發展成颱風的機率高，但模擬路徑並未侵襲台灣；不過，由於其與台灣的距離並不算遠，且是模式第6天的模擬，有一定的誤差，所以台灣是否會受到影響？還是不確定的！需要密切觀察。他指出，下周二、下周三（9月4日）熱帶系統外圍水氣影響，各地有局部陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

▼吳德榮貼出最新歐美模式模擬圖說，下周二南海有熱帶擾動發展，美模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

對此，官欣平指出，9月初高壓增強、減弱過程中，南海有寬廣的季風低壓形成，會有一些擾動生成，但到底哪個會變颱風？會不會來台灣？模式非常分歧，若高壓減弱，低壓帶北抬就可能對台灣有影響。

官欣平也說，屆時的確不排除有颱風生成，但現在比較難掌握是哪個擾動生成，「現在看到的東西不是未來颱風的雛型，沒有胚胎就在說什麼出生，是比較困難一點」，還要持續觀察。若屆時成颱，將是今年第13號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名）。