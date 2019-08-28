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楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲」下周可能生成　賴忠瑋：影響台灣機率高

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲李孟軒提醒，周四起受到楊柳颱風外圍雲系影響，周五、周六降雨範圍較廣、雨量較多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬下周一（9月2日）晚間8時天氣圖顯示，南海另有熱帶擾動發展、活動的跡象。天氣風險公司分析師賴忠瑋也說，要留意周末到下周發展起來的熱帶系統，影響台灣的機率會比較高。對此，中央氣象局預報員李孟軒指出，下周的確不排除有颱風生成，會影響台灣天氣，但影響程度多少還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第13號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名）。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（28日）天氣和27日滿類似，各地多雲到晴，台東和恆春半島有局部降雨，午後山區有短暫陣雨。氣象局持續對台北市、新北市、桃園市發布「黃燈高溫資訊」，今可能出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼李孟軒說，今台東和恆春半島有局部降雨，午後山區有短暫雷雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒提醒，周四（29日）起受到楊柳颱風外圍雲系影響，花蓮、台東、恆春半島整天有陣雨或雷雨，其他地區則要注意午後雷雨；周五（30日）、周六（31日）降雨範圍較廣、雨量較多，雨區有擴展到南部和東半部，有短暫陣雨或雷雨，中部以北午後有較大雨勢。

吳德榮今在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，楊柳颱風進入南海後偏向西北西進行，掠過海南島南部，將繼續朝向越南北部，對台無直接影響。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬下周一晚間8時天氣圖顯示，南海另有熱帶擾動發展、活動的跡象，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大；雖反映出預報的不確定性，但也透露出近期西北太平洋仍然是適合颱風發展的天氣型態，尤其在菲律賓東方至南海一帶距台灣較近的海面，因此更需要特別注意觀察。

▼氣象局最新潛勢預測圖顯示，楊柳往越南前進，對台灣天氣無直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮表示，近期西北太平洋仍然是適合颱風發展的天氣型態。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋27日在臉書說，本周及下周菲律賓東方將持續有熱帶擾動生成可能性，要留意的是周末到下周發展起來的熱帶系統，影響台灣的機率會比較高；最主要的原因是目前還有太平洋高壓擋在台灣上空，但周四起高壓就會略往東退，若在菲律賓東方有擾動或颱風生成，沿著太平洋高壓西南側外緣，往台灣南邊海面接近的機率就會提高。

對此，李孟軒表示，目前還沒有擾動出現，但下周的確可能有颱風生成，會影響台灣天氣，不過，預報還滿不穩定，影響程度多少還要觀察；目前預報周日（9月1日）到下周二（9月3日）低壓帶影響，迎風面花東及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區則以午後陣雨為主。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬下周一晚間南海有熱帶擾動發展，但模擬強度不同，位置差異也很大。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,颱風,吳德榮,賴忠瑋

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