曾之喬手上這顆Delvaux Pin圓筒盆栽小包，火紅到韓國、歐美

還記得圓筒形狀、彷彿盆栽形狀的包款，在去年造成極大的回響，而今年夏天，圓筒包可以選擇更柔軟、實用的款式，Delvaux於1972年推出的Pin系列，是旗下最柔軟、最休閒的款式，經過近50年的蛻變及改良，設計上保有簡約的曲線外型以及輕盈的特性，包身正面線條流暢的"D"型裝飾是Pin系列最大的特點，既是低調的品牌標誌，也是一個收納夾層，看起來小卻很能裝載東西！

Pin是Delvaux1972年製作的系列，設計的靈感出自於品牌持有人Solange Schwennicke在突尼西亞度假，看到馬脖子上掛的飼料袋，突發奇想找到Pin系列包包的靈感，後來推出了五個不同尺寸的包款，Pin系列共有五個不同尺寸的包款，包括容量充足的Pin Cabas包款（NT$117,900）、適合日常使用的Pin Daily包款（NT$79,900），以及最新的Pin Mini Bucket包款（NT$67,300），每個包款都有其各自的功能，尤其適合帶去度假或旅行。

全新Pin系列在顏色上也做了新的變化，不再是沉穩的卡其色、黑色等，而是將象牙白、芒果黃、孔雀綠和胭脂粉等四款活潑色系，搭配經典茶色與黑色亮相，再配上柔軟、持久且易收納的Taurillon Soft皮革，以及輕便又符合人體工學原理的肩揹設計，不僅容易使用，也好搭配。而新的Pin Mini Bucket包款，除了手拿的年輕俏麗風範外，也可額外加上肩揹鏈帶，讓整體造型更加時尚。

這款Pin包更在近期再度成為IG上的熱門包款，包括韓團Blackpink的Rosé，近日才在Instagram上搶先曬出Pin Mini Bucket芒果黃手拿包款，曾之喬則是以胭脂粉Pin Mini Bucket手拿包款，搭配同色系小背心和牛仔褲，為悶熱的夏天增添粉嫩的少女氣息。時尚名媛孫芸芸則是以全黑造型搭配黑色光滑牛皮Pin Mini Bucket手拿包款，帥氣且個性十足。楊謹華趁著度假，也在Instagram上曬出Pin Mini Bucket孔雀綠手拿包款，讓Pin系列滿足不同風格女生的搭配需求。

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 來源：Delvaux |

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