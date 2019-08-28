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8歲男童常喝山泉水...患上怪病「狂吐鮮血」！一照CT嚇傻了

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▲▼8歲男童常喝山泉水，得上怪病。（圖／新京報我們）

▲8歲男童常喝山泉水，得上怪病。（圖／新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省黔東南州榕江縣一位8歲男童近日患上怪病，不停咳血，忍耐十幾天後被父母帶去醫院。醫生一照CT嚇傻，「一條又肥又大的水蛭吸附在孩子氣管壁上，頭部時不時探出，尾巴在氣管內甩來甩去。」目前，孩子在手術之後再也沒有咳嗽咳血，恢復良好。

據《都市新聞》報導，貴陽市婦幼保健院兒童呼吸科副主任醫師孫永烽表示，因為孩子咳嗽，痰中帶血十多天，「接診之後，支氣管鏡檢查發現孩子氣管內有褐色的活體異物，高度懷疑是水蛭。」醫生發現活體異物之後，緊急開展了支氣管鏡手術，在氣管內「捉住」了水蛭的頭部並成功拽出。

孫永烽說，水蛭很可能是通過男孩的口腔進入體內，然後吸附在氣管上段。醫生的說法在男童爸爸那裡得到證實，「因為放假在家，孩子經常到山間遊玩，口渴了就喝小溪小河的山泉水，回到家裡也沒有跟父母說。」

他說，直到幾天後，看到孩子不停咳出鮮血，才意識到問題的嚴重性，帶著兒子四處求醫，「之後才知道原來是水蛭惹禍。」孫永烽醫生提醒，孩子不要喝生水，儘量少在河邊露營或者下河洗澡，如發現身體不適，要及時就診。

▲▼8歲男童常喝山泉水，得上怪病。（圖／新京報我們）

▲▼8cm水蛭吸附在男童氣管。（圖／新京報我們）

▲▼8歲男童常喝山泉水，得上怪病。（圖／新京報我們）

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