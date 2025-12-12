　
她買2貓卻接連病亡！找貓舍討退款　遭老闆亮甩棍嗆：上法院沒輸過

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名網友在網路上指控，她近日在某貓舍購買了2隻幼貓，不料幼貓都在短時間內相繼死亡．她質疑貓舍在售出前未確實告知貓咪健康狀況，於是上門跟貓舍溝通退款問題，不料店家態度囂張，還拿出甩棍狂嗆「你們怎樣」，氣得她決定公開影片，避免其他人遇上同樣情況。

原PO在Threads表示，她11月10日在高雄某貓舍以4萬2千元購入一隻約3月大的幼貓，交付前，貓舍帶幼貓到合作獸醫院檢查，發現幼貓有輕微上呼吸道感染，「當時我也有發現貓咪鼻頭有微微的鼻水，但店家告訴我這個沒有什麼大礙，就是類似過敏有時候會打噴嚏而已。」

不料幼貓回家後症狀逐漸加重，包含不吃不喝、無法以鼻子呼吸，只能用嘴巴，以及頻繁打噴嚏等，她緊急帶幼貓去給獸醫看，但不論是進行藥物或霧化治療都沒有改善，最後不到2周幼貓就死亡了，獸醫研判疑似併發肺炎致死，讓她相當悲傷。

原PO事後回到貓舍反映情況，業者表示依合約無法退款，也無法直接更換，雙方協商後，業者同意以1萬4千元價格售出第二隻幼貓，原本以為第二隻幼貓狀況比較好，不料貓咪到家第6天就出現嘔吐及精神不佳等情況，送醫後確診是貓瘟。

她打電話給貓舍並說明情況後，貓舍要求將幼貓帶回由店裡治療，不料她將幼貓送回貓舍後，隔日就收到貓咪的死亡通知，店家還強調，幼貓在店內時沒有貓瘟感染情形，否認貓咪死亡與店方環境有關。

▲▼買貓 2 週內連續病逝　消費者控貓舍隱瞞病況、談判時亮甩棍引爭議。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO跟朋友找貓舍協商退款，不料貓舍老闆卻亮出甩棍。（圖／翻攝自Threads）

原PO認為，貓舍在售出前未確實告知貓咪健康狀況，導致她誤判貓咪的身體狀況，進而造成第一隻幼貓死亡，第二隻幼貓甚至罹患貓瘟，她於是跟另外3名朋友上門協商退款，不料老闆到場就拿出甩棍，態度囂張地不斷嗆「怎樣，你們怎樣」，談話時也多次強調未違反合約。

原PO傻眼說，老闆的說辭是他們人多會害怕，需要自我防衛，但他們只是想釐清貓咪的感染情況、討論退款，完全沒有做任何主動挑釁，朋友全程也都沒有任何動作，甚至在老闆拿甩棍出來揮時，還站出來勸，結果卻換來老闆更囂張的回應，後來甚至還私訊威脅「上法院沒輸過」。

原PO直言，他們原本沒有想到事情會鬧成這樣，但當對方出現辱罵、拿武器、對消費者大吼的舉動後，他們決定將真相公開，避免其他人遇到同樣情況，「希望大家看了影片後，能更小心選擇寵物來源，真的不要再有人遇到一樣的事情了。」

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

相關新聞

貓咪長腿怕冷　冬天用洗碗機暖腳

貓咪長腿怕冷　冬天用洗碗機暖腳

東方短毛貓Nacho有個特別的習慣，只要天氣轉冷就愛出現在洗碗機旁，因為只要等機器結束運作，蒸氣就會從打開的蓋子中冒出，與流理臺間的縫隙剛好變成一個迷你的「蒸氣SPA區」，足夠讓這隻喵星人暖暖腳，甚至舒服的瞇眼享受。

心疼！不當飼養致貓咪失明　彰化41隻品種貓12日等一個家

心疼！不當飼養致貓咪失明　彰化41隻品種貓12日等一個家

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

