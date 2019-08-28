三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

▲旅客擅闖管制區，害慕尼黑機場停擺近4小時，共取消130航班。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

德國慕尼黑機場（Munich Airport）27日早晨發生維安事件，導致機場部分航廈疏散上千名旅客，停擺近4個小時，共計130航班被迫取消，而事件起因，竟然是因為一名旅客擅闖管制區。

外媒引述《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）報導，該名西班牙籍男性旅客27日上午從曼谷抵達慕尼黑機場第二航廈，準備轉機返回馬德里。機場發言人表示，該名旅客在安檢前誤入一處緊急通道，進入管制區後失去蹤影。

德國聯邦警察表示，警方根據歐盟法規規定的「避免危險措施」，關閉機場第二航廈部分區域，撤離在場所有人員，包括已經完成安檢的旅客。警方表示，由於不清楚該名旅客是否乘坐接駁車前往第一航廈，因此第一航廈隨後也被關閉。

另據英國《獨立報》（Independent）報導，慕尼黑機場是全歐洲第八繁忙的樞紐機場，平均每日約有1萬3000名旅客從這裡過境。有旅客在推特上說，「從上午8點開始等待，沒有任何官方消息」；另一名旅客憤怒的說，「為何暫停通關？我們需要食物和水，更別提我們還要趕飛機。」

警方表示，該名旅客被「相對快速」地找到，並被要求交待其誤闖管制區原因。事件落幕後，機場第一航廈於上午10時45分左右重新開放，第二航廈也於上午11時20分重新開放，不過，所有旅客都被要求重新接受安檢。

慕尼黑機場聲明指出，最終共有130班出境和入境航班取消，其中大多是德國國內航班，航班目的地包括柏林、漢堡等城市。《南德意志報》報導，截至當天中午，約有7500名旅客行程受影響。

這已經不是慕尼黑機場第一次發生類似事件。去年暑假期間，也有名40歲女性乘客未經安檢就通過安全門，最終導致330班航班被取消，超過3.1萬名乘客受到影響，使機場和航空公司蒙受數百萬歐元損失。

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