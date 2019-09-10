城市外交成果豐碩　盧秀燕與荷蘭2市長簽署國際交流備忘錄

▲盧秀燕與阿梅爾市長簽署交流備忘錄。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

正在荷蘭參訪的台中市長盧秀燕，日前才和卡通人偶「米菲兔」的故鄉荷蘭烏特勒支市的市長范贊能簽署國際交流合作備忘錄，台灣時間9日拜會阿梅爾市長維溫德時，又簽署國際交流合作備忘錄，這是盧在荷蘭參訪期間，連續和2名市長簽約，顯見盧市府這趟城市外交行程，成果豐碩。

▲盧秀燕與阿梅爾市長相談甚歡。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕拜會阿梅爾市長維溫德，參訪未來循環社區(ReGen Village)，以借鏡台中市打造永續城市，雙方簽署「國際交流合作備忘錄」，將深化城市永續、廢棄物處理、經貿投資、科學教育等領域交流，增進兩市福祉。

▲盧秀燕參訪阿梅爾市政府。（圖／台中市政府提供）

盧指出，阿梅爾市是荷蘭新興城市，第一座房子1976年興建完成，2030年人口將邁向35萬，是歐洲第7大城市，也是歐洲發展相當快速的城市，希望透過此次交流，學習城市發展成功經驗，並邀請維溫德市長再次訪問台中市。

維溫德表示，從2016年起，台中與阿梅爾市緊密合作，包括改善民眾福利、促進經濟成長等，很高興透過國際交流合作備忘錄，再次確定雙方未來合作方向，他也藉此機會再次祝賀盧市長當選台中市長，去年11月在台中花博期間訪問台中市，留下深刻印象，其中荷蘭館獲得榮譽獎，讓他感到榮幸與自豪。

市府指出，阿梅爾市規劃未來循環社區，將成為全世界第一座能全面自給食物及能源，並自行處理廢棄物的超級循環社區，台中市也致力推動廚餘循環利用等工作，其中，外埔綠能生態園區，每日可解決約200公噸廚餘及農業廢棄物，啟用後1年發電量可達3377萬度，每年可供應近1萬戶家庭用電需求，但對比未來循環社區仍有許多進步空間，希望借鏡作為推動未來建設永續社區參考。

此外，台中市與阿梅爾市於107年簽署「兩市花博互相參展交流合作備忘錄」，約定互相參展2018台中世界花卉博覽會及荷蘭2022年世界園藝博覽會，市府將規劃以外埔綠能生態園區循環經濟成功案例參展分享給全世界。