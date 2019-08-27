嘉義市跨世代青銀秀　護專生操刀長輩亮麗彩妝秀出自信

▲嘉義市跨世代青銀秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡社會加上失智議題及少子化已成趨勢，為促進樂齡族身心健康及青銀共融，嘉義市政府衛生局與崇仁醫護管理專科學校、資生堂美容顧問合作，共同推動「不老青春 皺是young」系列活動，讓學生與長輩們齊聚一堂互動學習，27日在仁義里首度展現「化妝療法」跨世代互動的訓練成果，上演青銀時尚大秀，由學生帶領樂齡族現學現賣「妝水水」走台步，展現熟齡的自信與魅力。

▲嘉義市跨世代青銀秀，老少同堂秀出自信。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，台灣目前65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，現在常見預防失智方法包含運動、社交、飲食等面向介入，近年化妝療法對於預防失智深受好評，因為化妝品的香味、色彩有刺激視覺、嗅覺等感官的作用；化妝又是一種包含了技術和藝術的腦力活動，思考和創意的過程能幫助長者鍛鍊大腦活性，預防、延緩失智症狀。

▲嘉義市跨世代青銀秀，由崇仁護專學生為長者漂亮彩妝。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此嘉義市首度推廣「化妝療法」，讓大家「妝水水」的手腦並用，同時讓高齡又少子化的社會能跨齡互動，減緩中壯年族群的扶養壓力，將嘉義市愛的價值延續下去，持續營造健康城市暨高齡友善城市。

▲嘉義市跨世代青銀秀，長輩疏化完相當有自信。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了鼓勵長者養成每日打扮自己成為生活習慣，讓自己每天都很有精神與活力外，藉由動手做可以使腦部活化、刺激嗅覺、增強肌力並增進與人的交流機會以降低失智風險，落實「不老青春，皺是YOUNG」的理念，妝容打扮不再是女性的專利，男性一樣可以嘗試學習，因此鼓勵夫妻共學，可以強化情誼交流，營造新話題促進生活情趣。

▲崇仁護專學生專心為長輩疏化。（圖／記者翁伊森翻攝）