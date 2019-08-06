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兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉

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記者鄒鎮宇／基隆報導

基隆一對兄妹日前為了趕公車而闖紅燈，被92歲的詹姓老翁撞飛7公尺雙雙身亡。事後，家屬控訴詹男年紀大又聽不到，「出庭還拄著柺杖」，更氣憤對方不道歉又不和解，「我們受傷的心靈如何撫平呢？」

高齡70歲的藍姓兄妹2月時為了趕公車而闖紅燈，期間一輛轎車先緊急閃開，但詹男駕駛的黑色轎車則剎車不及撞上，導致藍姓兄妹當場被撞飛雙亡。

▲▼兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉。（圖／東森新聞）

▲▼死者女兒認為，詹男年事高又聽不到，根本不能開車上路。（圖／東森新聞，下同）

▲▼兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉。（圖／東森新聞）

「他聽不見！」死者家屬表示，詹男年事已高，開庭時甚至拄著拐杖進入，「他聽不見，需要大耳朵，所以這樣的人還能開車在路上跑嗎？」此外，她認為詹男有超速，否則人不會被撞飛這麼遠的距離，希望法官可以重新鑑定。

她說，家屬詢問詹男要不要道歉、和解，但對方全都拒絕，「我們受傷的心靈如何撫平呢？」認為媽媽及舅舅因不守交通規則付出了生命，但對方又付出了甚麼？

▼死者無法接受詹男不道歉又不和解。（圖／東森新聞）

▲▼兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉。（圖／東森新聞）

針對高齡駕駛部分，現行法規的換照規定，2017年7月1日開始，只要1942年6月30日以前出生的人都終身免體檢換照，倘若發生交通違規或吊扣須接受檢測，每3年換照一次，而此詹男便符合此規定，且此次交通事故中沒有違規，法院無法強制要求體檢換照。

對此，公路總局表示，將會進一步研議修法。

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關鍵字：基隆,闖紅燈,高齡,駕照

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