北市首創Hello Kitty聯合婚禮　限量100對新人即起開放報名

▲北市首創Hello Kitty聯合婚禮。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

全台首創Hello Kitty聯合婚禮！台北市今年第二場聯合婚禮，邀請Hello，Kitty擔任嘉賓，婚禮當天也特別準備Hello Kitty紀念版證書、價值2500元的限量Hello Kitty小家電禮品送給新人，還有機會抽中Hello Kitty專機沖繩來回雙人機票，聯合婚禮在27日中午12時開放網路報名。

民政局長藍世聰表示，Hello Kitty婚禮是很多人的夢想，聯合婚禮很不一樣的意義，將有難忘的回憶，市長柯文哲也將出席證婚，想結婚的人要好好把握。藍世聰還說，因為台灣邁入高齡化、少子化社會，希望提高生育率，當然也要結婚，希望大家多生產報國。

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Hello Kitty主題婚禮將在10月26日於台北市立大學天母校區舉行，報名時間為即日起至9月3日，預計受理100對新人參加，只要在台北市設籍或就學、就業的準新人皆可報名參加。

民政局表示，Hello Kitty主題婚禮將搭配Hello Kitty的代表物，以蝴蝶結為dress code，當天歡迎新人及親友從衣著、髮飾發揮創意；婚體當天，Hello Kitty還會帶另一位神秘嘉賓一同出席，也將舉辦抽獎活動，將抽出一對新人贈送Hello Kitty專機沖繩來回雙人機票。