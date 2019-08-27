媽嚴格禁吃垃圾食物...7歲女童「一年長高10公分」　醫秒回「慘了」點出原凶

▲彤彤的媽媽以為是因為自己嚴格控管飲食，才讓女兒迅速長高。（示意圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江寧波市一名7歲女童彤彤（化名）在媽媽的嚴格控管下，幾乎不碰垃圾食物及含糖飲料，以至於一年就長高了10幾公分。不過，媽媽近日在幫彤彤洗澡時，發現她的乳房變大，甚至還出現硬塊，趕緊帶女兒到醫院檢查。醫生當場嘆，慘了，要長到150公分恐怕很難。

綜合陸媒報導，該名媽媽生下彤彤之後就一直很注意飲食，不給孩子吃油炸食品、補品、飲料等等，幾年下來，看見女兒不斷長高，她心裡十分開心，更時常向親朋好友說，「我家閨女躥得特別快，一年就長高十多公分了！」

▲彤彤的媽媽幾乎不讓女兒吃炸物。（圖／取自Pixabay）

不過，直到近期，彤彤的媽媽在幫女兒洗澡時，意外發現孩子的乳房變大了許多，而且摸上去還有小小的硬塊，讓她這才反應，可能是發育較早的表現，因此立刻帶她到醫院檢查。

事實上，7歲的彤彤現在的身高已有120公分，看上明顯比同齡人高出許多。經過詳細檢查後，醫生發現，彤彤的骨齡已經超齡了3歲，卵泡也已經明顯增大，「照這情況發展下去，彤彤最終的身高恐怕難超150cm！」

彤彤媽無奈表示，我們平時都很注意，不給孩子吃油炸食品、補品、飲料，但我女兒才7歲，怎麼就開始發育了呢？」事後，經過醫生不斷詢問後終於發現了原凶，原來是彤彤晚上睡覺從來不關燈，才會導致「早熟」。

▲女童因睡覺從不關燈，導致出現性早熟現象。（圖／取自 Pixabay。）

彤彤媽坦承，為了鍛煉孩子獨立的能力，從孩子4歲開始就與父母分床睡了，但是孩子怕黑，所以這3年來都是整夜開著燈睡覺。醫生指出，「夜晚是褪黑色素分泌的高峰期，而光照會抑制黑色素的分泌，褪黑色素的減少會造成性腺加速發育，從而發生性早熟。」

由於發現時間太晚，錯過了治療時機，就算透過藥物干預治療，效果也已經十分有限，彤彤的家人也只能無奈接受了。醫生提醒，如果女孩9歲之前、男孩子11歲之前，就表現出迅速長高，或出現第二性徵，那家長就必須警惕，因為這多半是性早熟的表現。