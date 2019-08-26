謝和弦表態「台灣門面相信小英」　柯文哲：這也沒什麼稀罕

記者楊亞璇／台北報導

藝人謝和弦過去曾在台北市長選舉力挺支持柯文哲，可說是超級柯粉，日前卻嗆聲台北市長柯文哲「你現在很瞎！」如今他又發文指「雖然阿北比較會做事，但台灣的門面，還是相信小英吧！」挺蔡英文的言論引起熱議。對此，柯文哲26日受訪表示，這也沒有什麼希罕，每個人有每個人想法，聽起來我就覺得It’s ok」。

柯文哲表示，這也是很多人的看法，「其實老實講過去這段時間，綠營這種打我的，宣傳分兩種，一種就是抹黑、抹紅，另一種就是用這種模式，說柯文哲還是很認真，但是他國政不行，這也沒有什麼希罕，這本來就是，每個人有每個人想法，聽起來我就覺得It’s ok」。

至於認為謝和弦是綠營派來的人嗎？柯文哲說，「不會啦，他怎麼會是綠營派來的，每個人有每個人的想法，但是想法會受社會環境影響，這也沒辦法」。

外界分析，支持者因為兩岸論述轉支持蔡英文，對此，柯文哲回應，兩岸是不是不重要，中美之間65分、55分，對他來講是最佳解，「不然你有更好的方法嗎？」所以像蔡英文美國考80分，可是中國那邊考0分，韓國瑜他還沒進去華盛頓，他有辦法進華盛頓再活著回來，這才算過關，沒有這麼容易，就是很困難的國際局勢。

柯文哲強調，台灣要很務實的知道我們就是小國，面對兩大強權過招，在當中尋求一個平衡，只能做到這樣，想到台灣的整以利益，就是求取一個平衡，「天塌下來我們也不是最高的，用日本當基準點上下微調，恐怕是目前台灣的國際戰略最省力的戰術」。

▲謝和弦多次聲援台北市長柯文哲。（圖／翻攝自臉書／謝和弦、柯文哲）