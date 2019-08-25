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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2020陸短影音日活數將達10億　與微信相當

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▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

《北京》2020陸短影音日活數將達10億　與微信相當

在24日的抖音創作者大會上，抖音總裁張楠表示，「也許到2020年，包括抖音、快手以及其他短視頻產品在內，在中國整個短視頻（產品）將會達到10億DAU（每日活躍用戶數）。差不多等於今天微信的日活用戶。」7月公佈的最新數字顯示，抖音的DAU已經達到3.2億，而快手5月披露，快手日活躍用戶（DAU）超過2億，並希望在2020年春節前達到3億。（澎湃新聞）

《江蘇》前7月實際使用外資全大陸第一

數據顯示，今年1-7月有1847個外商投資項目紮根江蘇，實際使用外資164億美元，居全大陸第一；來自德國、英國、韓國、日本的實際使用外資同比分別增長24.8%、93.7%、57.4%和33.3%。具體來看，在生物技術和新醫藥產業、高端軟體和資訊服務業、節能環保產業實際利用外資同比分別增長119.7%、64.8%和39.8%。值得一提的是，科技服務業成為江蘇吸引外資增長最快的行業。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

《四川》上半年民營經濟實現增加值達5兆

報告顯示，截至二季度末，四川市場主體數量581.4萬戶，其中民營經濟市場主體565.6萬戶，不過實有民營經濟市場主體中，私營企業佔比同比下降0.2%，農民專業合作社佔比同比下降0.1%，個體工商戶佔比同比增長0.4%。另外，四川民營經濟實現增加值11610.7億元（人民幣，下同，約新台幣5兆），增速8%，佔全省GDP比重達到56.6%。（四川日報）

《陝西》承諾開辦企業3個工作日辦結

陝西五部門近日聯合推出《關於持續深化壓縮企業開辦時間的通知》，提出力爭年底前，全省實現企業開辦3個工作日內辦結；將建成開通「一網通辦」平台（或服務專區等），實現「登錄一個平台、填報一次資訊、後台即時流轉、即時回饋資訊」的新型工作模式等。（陝西日報）

▲▼Google北京辦公室位於北京海淀中關村融科的B座大廈。（圖／CFP）

▲Google北京辦公室位於北京海淀中關村融科的B座大廈。（圖／CFP）

《北京》中關村推多項措施　促進第三代半導體產業發展

為推動第三代半導體等前沿半導體產業集聚發展，當地政府近日發佈相關措施，其涉及4方面17項舉措，包括降低企業生產經營成本、支援企業上市及融資貸款補貼等。此外，該措施顯示，為支持研發創新，根據上一年器件驗證流片或掩膜版製作等實際發生的費用，給予最高不超過2000萬元的資金支持；可根據上一年零部件採購或原材料購置等實際支出，給予最高不超過2000萬元的資金支持。 （中新社）

《廣東》深圳國資全大陸佈局210個產業園

深圳國資委近日指出，市屬國資國企已在全大陸累計佈局210個各具特色的產業園區，總建築面積達6864.63萬平方公尺，其中科技產業園區共有49個，建築面積3686.22萬平方公尺。在深業集團旗下的深圳科技工業園公司周圍，聚集一大批知名科技企業，先後投資孵化了科興生物、康泰生物等近百家創新型科技企業，培育了華為、中興、百度、聯想等企業，1.12平方公里年GDP產值高達800億元，這裡已經成為寸土寸金的「中國矽谷」。（深圳特區報）

《陝西》第26屆農高會10月22日至26日在楊淩舉辦

第26屆「中國楊淩農業高新科技成果博覽會」將於10月22日至26日舉辦，並以「新農業•新農村•新農民」為主題，促進「一帶一路」國際農業合作交流和農業農村現代化建設。據悉，農高會已累計吸引了70多個國家和地區，以及我國30多個省市區的上萬家涉農單位、2800多萬客商和群眾參展參會，參展專案及產品超過16萬項，交易總額累計達到8400多億元，近三屆的交易額均超過了1000億元。（西安晚報）

《廣東》生豬平均收購價同比漲8成

據大陸農業農村部的監測資料顯示，7月第一周，豬肉平均價格為26.86元/公斤，而到8月第二周，價格已經上漲至32.44元/公斤，上漲了20.8%。廣東方面，7月以來生豬平均收購價格連連上升，過去一周，即8月10—16日，生豬平均收購價格達到27.20元/公斤，較去年同期上漲79.78%，比去年11月的最高收購價高了將近10元，是2018年到目前為止的最高收購價。（南方日報）

▼非洲豬瘟引發豬肉價格上漲。（圖／CFP）

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：短影音,短視頻,抖音,快手,外資,深圳國資,中關村,農高會

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