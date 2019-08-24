　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼老翁颱風天迷航由雲林騎乘電動車到嘉義東石。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼老翁颱風天迷航由雲林騎乘電動車到嘉義東石，海巡署巡邏人員發現後主動上前關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署第四岸巡隊因應防颱執行嘉義沿海漁港及水域遊憩熱點岸際勸離勤務時，於嘉義白水湖防汛道路發現一名疑似迷途七旬老翁，立即就近安置並通知家屬帶回。第四岸巡隊表示，民眾於海邊若發生危難情事急需救助，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，將立即派員協助處理。

▲▼老翁颱風天迷航由雲林騎乘電動車到嘉義東石。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼海巡人員先將走失的吳姓老翁帶回安檢所安置並通知家屬。（圖／記者翁伊森翻攝）

海巡署中部分署第四岸巡隊所屬東石機動巡邏站人員24日下午15時30分，執行岸際巡邏暨勸離勤務於嘉義白水湖壽島附近防汛發現一名年約七旬老翁騎乘電動車於岸際徘徊，因海岸已公告管制且該地位處偏僻，為免發生意外，巡邏人員先是上前關切並詢問老翁狀況。

▲▼老翁颱風天迷航由雲林騎乘電動車到嘉義東石。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼迷航吳姓老翁兒子來接回父親，相當感謝海巡人員的關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

老翁表示姓吳，居住於雲林縣北港鎮，出門忘記如何返家，海巡人員先將其帶回白水湖安檢所，適當安撫並提供熱食及飲水，同時通報港漧派出所派員協處聯繫家屬，家屬到場後表示，父親於24日上午就騎電動車出門，至下午仍未返家，家人早已心急如焚，對於海巡人員協助深表感激。

ET快訊
快訊／高雄市山區雨量達標　5區25日停班停課
快訊／白鹿颱風「金門縣風雨達標」　25日上午停班停課
桃酒駕3死！死者女兒崩潰：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真諷刺

關鍵字：電動車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

白鹿颱風造成台南停電6000餘戶　台電緊急搶修陸續恢復供電

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

嘉縣一級應變中心開設　翁章梁視察防汛設施

貼心移民官　查緝失聯移工見其受傷主動上藥

白鹿挾豪雨！　花蓮光復103人預防性撤離、4人緊急撤離

白鹿颱風來襲　安平警完成防災及救災整備

馬沙溝Ｃ型肝炎治療成果分享會　一個都不漏讓人生變彩色

秋節送暖白米送愛心　海巡金馬澎分署溫情照顧弱勢

嘉縣祖父母節慶祝活動　得獎民眾捕捉與爺奶互動溫馨滿分

大士爺文化祭落幕　民雄鄉總動員垃圾大減量較往年少

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

白鹿颱風造成台南停電6000餘戶　台電緊急搶修陸續恢復供電

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

嘉縣一級應變中心開設　翁章梁視察防汛設施

貼心移民官　查緝失聯移工見其受傷主動上藥

白鹿挾豪雨！　花蓮光復103人預防性撤離、4人緊急撤離

白鹿颱風來襲　安平警完成防災及救災整備

馬沙溝Ｃ型肝炎治療成果分享會　一個都不漏讓人生變彩色

秋節送暖白米送愛心　海巡金馬澎分署溫情照顧弱勢

嘉縣祖父母節慶祝活動　得獎民眾捕捉與爺奶互動溫馨滿分

大士爺文化祭落幕　民雄鄉總動員垃圾大減量較往年少

Marshmello棉花糖確定10月來台！「首次大型專場」網狂推：超期待

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

日職／宋家豪臨危授命登板　回一軍後連2戰無失分

26歲男過彎連撞4車「3人噴血慘死」！16歲女友坦承：他上班喝酒…

中職／提早到球場練打找節奏　蘇緯達生涯首次雙響砲

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姐fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

尖叫！方大同冒風雨開唱　觀眾席突騷動...一看是「張惠妹」

白鹿颱風侵襲台南入夜風雨加大　路樹吹倒壓到小客車

卓榮泰邀徐永明「隨時來談」　時力：將儘速展開聯絡

地方熱門新聞

藍軍請綠營市議員勿再護航林俊憲..

嘉義飛蟻入侵　民眾「火雞」伺候

媽祖節千桌福宴　26日開放訂購

長中「砍薪」風波董事長、校長雙..

包租公種黃金果　賣到缺貨

新北表揚特優75歲里長用心耕耘

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

桃園白衣女提垃圾進超商…下秒塞..

嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開..

梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景9..

即／開業51年！高雄華王大飯店..

周幼偉：掌握「白鹿颱風」災情應..

黃偉哲：加速成立37區「小英後..

2019新竹市國際風箏節

更多熱門

相關新聞

福斯「新Logo」將於9月亮相

今年9月的法蘭克福車展對VAG集團來說相當重要，因為除了Porsche（保時捷）Taycan電動跑車將正式亮相外，Volkswagen（福斯）也會展演ID.3電動掀背車。不僅如此，福斯原廠也宣布將在車展期間公布新廠徽Logo，除了象徵電動車時代的來臨外，也與先前的「柴油門」事件告別，重塑品牌形象。

HONDA免停車充電電動車意外曝光

新北市9／1取消電動車停車位免費

影／5G、電動車夯　專家建議可選相關材料、設備股

經濟部砸4.5億幫傳統機車行轉型

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

「20190823」超罕見　網喊長知識

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面