北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

▼老翁颱風天迷航由雲林騎乘電動車到嘉義東石，海巡署巡邏人員發現後主動上前關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署第四岸巡隊因應防颱執行嘉義沿海漁港及水域遊憩熱點岸際勸離勤務時，於嘉義白水湖防汛道路發現一名疑似迷途七旬老翁，立即就近安置並通知家屬帶回。第四岸巡隊表示，民眾於海邊若發生危難情事急需救助，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，將立即派員協助處理。

▼海巡人員先將走失的吳姓老翁帶回安檢所安置並通知家屬。（圖／記者翁伊森翻攝）

海巡署中部分署第四岸巡隊所屬東石機動巡邏站人員24日下午15時30分，執行岸際巡邏暨勸離勤務於嘉義白水湖壽島附近防汛發現一名年約七旬老翁騎乘電動車於岸際徘徊，因海岸已公告管制且該地位處偏僻，為免發生意外，巡邏人員先是上前關切並詢問老翁狀況。

▲▼迷航吳姓老翁兒子來接回父親，相當感謝海巡人員的關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

老翁表示姓吳，居住於雲林縣北港鎮，出門忘記如何返家，海巡人員先將其帶回白水湖安檢所，適當安撫並提供熱食及飲水，同時通報港漧派出所派員協處聯繫家屬，家屬到場後表示，父親於24日上午就騎電動車出門，至下午仍未返家，家人早已心急如焚，對於海巡人員協助深表感激。