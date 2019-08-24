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中部空品偏差　中市府要求中火降載並開罰違法工廠

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▲中部空品差，市府已要求中火降載。（圖／台中市政府提供）

▲中部空品差，中市府已要求中火降載。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

受白鹿颱風外圍環流影響，台中市空氣品質偏差，環保局要求17家大型工廠配合減排，並查獲龍井一家資源處理廠違法操作及兩處營建工地逸散汙染，除依法開罰外，也要中火1號機組配合降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW，市府將持續監督，減緩空汙情形。

▲中部空品差，市府已要求中火降載。（圖／台中市政府提供）

▲中部空品不良，中市府查獲違法工廠將依法重罰。（圖／台中市政府提供）

環保局已啟動應變措施，要求宏全國際台中廠、台灣菸酒台中酒廠、文山垃圾焚化廠、謙華、中港砂石、源興、中聯台中廠、中聯南堤廠、巨力混凝、永豐餘清水廠、味丹沙鹿第一工廠、正隆后里廠、揚泰、祥祐、中美和、豐興及廣獲等17家大型工廠自主減排。

此外，市府也查獲龍井區一家資源處理廠未依許可證操作，將依違反空汙法第24條規定，處10萬元至2千萬元罰款，此外，同時也發現兩處營建工地，未有效清潔進出車輛，致使出入口及周邊道路汙染，都依規告發各裁罰9千6百元。

環保局提醒，受到颱風外圍環流影響，中部地區汙染物易累積，加上午后光化作用，臭氧偏高，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少戶外劇烈活動，預計25日颱風遠離後帶來降雨，台中空品才會轉佳。

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關鍵字：環保局,空污

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