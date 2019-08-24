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接孫遲到10分鐘！惡媳嗆「讓她長點記性」　當眾狠甩婆婆2巴掌

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▲沮喪，傷心，生氣，羞辱。（圖／視覺中國CFP）

▲婆媳問題是千古難題。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王麗琴／綜合報導

有凶婆婆當然也有惡媳婦！大陸江蘇寶應一名侯姓女子，日前因為婆婆沒按照時間去接上幼兒園小班的兒子，結果竟然當眾怒賞婆婆2個巴掌。當地調委會介入處理，沒想到侯女怒嗆「我是為了讓她長點記性」，讓調解員當場不客氣地把侯女教訓了一頓。

據《揚子晚報》報導，侯女的婆婆孫某表示，當天她和家人說好下午會去接小孫子回家，但因為臨時有些家務事要做，就耽擱了一下，遲到了10分鐘。待她趕到幼兒園時，只見孫子哭得唏哩嘩啦，就趕緊上前哄孫子，並一路安慰著回家。沒想到回家後，侯女聽說兒子受到「這麼大委屈」後，頓時暴怒，就當著眾人面前「左右開弓」賞了婆婆2巴掌。

▲▼ 家暴,暴力,瘀青。（圖／CFP）

▲媳婦當眾怒賞婆婆2巴掌。示意圖。（圖／CFP）

之後當地調委會介入處理，明顯理虧的侯女仍理直氣壯地合理化自己的行為，她不斷強調，每次婆婆去接小孩時，都比別人晚到，所以才會一時衝動動手打人。她還辯稱，自己其實都是為了全家好，萬一在這10分鐘裡，孩子出了什麼差池，那家裡老老少少都要悔斷腸了，更嗆說「我也是為了讓她長點記性」。

調解員聽到侯女如此辯解，氣得大罵「妳這樣動手打人還有理了嗎？婆婆是妳的長輩，做晚輩的能這樣說話嗎？妳這樣的兒媳婦，我還是頭一次見到！」當著婆媳倆面前，調解員毫不客氣地把侯女教訓了一頓。被教訓後侯女的行徑稍為收斂，調解員便改以和緩的語氣，提醒侯女應該要為孩子樹立正確的榜樣，不要僅憑溺愛來慣養子女，並告訴婆婆應該要分清楚事情的輕重緩急，不要再讓此事重複發生。最後這起家庭紛爭，則由侯女向婆婆孫某道歉而了結。

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關鍵字：大陸江蘇,侯女,婆婆

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