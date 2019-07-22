人妻搭男同事車返家　婆婆目睹，用奇怪的眼神看她

▲女網友跟男同事去喝咖啡聊天，被婆婆用奇怪眼神看。（示意圖／stocksnap）

實習記者梁家源／綜合報導

一名女網友日前在《爆怨公社》發文，她與男同事單獨喝咖啡，因為不會騎車、開車的關係，所以請同事載她回家。這一幕被婆婆看到，「結果我婆婆用很奇怪的眼神看我」，先生也說這樣觀感不好，讓原PO忍不住直問「結婚生小孩了就不能有『異性』朋友嗎？」

這位女網友17日在《爆怨公社》詢問其他人，「請問結婚了就不能有異性朋友嗎？」她表示跟同事出門喝咖啡，因為本身不會騎車或開車，所以坐計程車過去會合，回家時則是讓同事載，「結果我婆婆用很奇怪的眼神看我，我老公說觀感不好。」

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原PO表示，她今天光明磊落，對方知道她已婚、也有小孩，彼此只是朋友關係。而且在坐車時，她都坐後座、和對方並沒有肢體接觸，結帳時是AA制，「只是下了班約出去喝咖啡、聊是非，這樣也觀感不好？」最後直說，「到底是我有問題還是他們有問題？當了媽就沒有跟異性喝咖啡的權利是不是？」

其他網友紛紛留言，「可以跟老公說，下次聊完天你來載我」、「觀感極差。沒怎樣也會讓人亂想」、「角色互換你未必能接受吧」、「所以老公以後也可以下班後跟女同事去喝咖啡或者放假也可以去喝咖啡！老公表示開心～～～」、「避嫌很重要，今天換個角度。妳老公跟載女同事，一起喝咖啡，妳也覺得沒關係嗎？」



《爆料公社》小編看到後給出建議，「也不是說不可以啦，如果是一群人的話當然比較沒問題。可是如果是單獨和異性出門，不管是同事還是朋友，總是會讓別人有遐想的空間，最好是能報備一下，或是盡可能避免。 婆婆畢竟是上了年紀的人，通常都是比較保守的，看到媳婦被男生載回來，難免會有點擔心。」